La Sampdoria ci prova per Davide Possanzini. Nel cast della dirigenza, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver blindato Americo Branco come nuovo Direttore Sportivo, si è aggiunto anche l'ex allenatore del Mantova, alla ricerca di un progetto per ritornare in pista.

Le ultime

Tra i tanti nomi presenti nella lista del club blucerchiato, in cui figurano Mark Van Bommel e Julio Velazquez - al momento in pole, il nome di Davide Possanzini si sta facendo strada a fari spenti. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo, il club blucerchiato incontrerà l'allenatore in giornata. L'incontro può mettere la parola "fine" al rebus dell'allenatore, in una Samp che continua a brancolare nel buio e nell'incertezza. La scelta di Possanzini andrebbe a inserire nell'ambiente una figura esperta per il campionato, con idee e principi di gioco che potrebbero riaccendere la giostra blucerchiata, inceppata da oramai troppo tempo. Al momento si tratta, e i primi incontri saranno solamente occasioni per verificare la fattibilità dell'operazione, ma Possanzini si va ad aggiungere alla lista di nomi che la Sampdoria sta cercando per il prossimo campionato.

La Samp programma la nuova "rinascita", e nella settimana in cui verrà ufficializzato l'arrivo di Branco - portoghese, 35 anni - come DS, i blucerchiati provano a chiudere nel minor tempo possibile per il prossimo allenatore.

Vuoi restare sempre informato su tutto quello che accade nel campionato di Serie B? Su Mediagol.it! trovi notizie, aggiornamenti e approfondimenti dedicati al torneo cadetto, una delle competizioni più equilibrate e appassionanti del calcio italiano. Dalle trattative di mercato alle decisioni degli allenatori, dalle sfide playoff e playout alla lotta per la promozione in Serie A, Mediagol.it! segue con attenzione tutte le squadre protagoniste della stagione. Risultati, classifiche, calendario, curiosità e indiscrezioni: tutto quello che serve per vivere da vicino il campionato di Serie B lo trovi su Mediagol.it! .