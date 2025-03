Caffè Mediagol, Sampdoria – Palermo 1-1

La formazione rosanero, al termine di una prova convincente in terra ligure contro la Sampdoria, torna a casa con il “magro” bottino di un punto, frutto del pareggio per 1-1 contro i blucerchiati. Il caffè di questa settimana è rosa pallido e, soprattutto, amaro.

Alla fine, però, il pareggio non può che stare stretto alla compagine rosanero, per quanto visto in campo.

Il focus sul tecnico

Mister Dionisi le prova davvero tutte per vincere la sfida del “Marassi”, ma evidentemente non era destino. Vorremmo chiedergli le motivazioni che lo hanno spinto a effettuare il cambio Segre per Pierozzi, ma per il resto nulla da eccepire sulla gestione dell’incontro.