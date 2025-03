Sampdoria-Palermo, i precedenti: una sfida storica

Sabato 8 marzo andrà in scena Palermo - Sampdoria , una delle sfide più sentite e importanti della B. Il match vanta una grande tradizione: sono ben 72 i match tra le due compagini, con 23 vittorie a 22 per i rosanero e 27 pareggi .

LA SFIDA MIGLIORE

Una sfida indimenticabile è quella del 2009/10, in cui la posta in palio era altissima: un posto Champions. Il match, che detiene ancora oggi il record di spettatori al "Barbera", si concluse con un pari che regalò quasi definitivamente la massima coppa europea ai blucerchiati. In gol Pazzini per i liguri, Miccoli per i rosanero.