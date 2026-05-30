Terminata la stagione di Serie B, con la promozione del Monza, inizia il momento di riassetto delle squadre. Tante quelle in ricerca del tecnico, ma se ne potrebbe aggiungere una a sorpresa. Il Cesena, infatti, potrebbe cambiare tecnico

LA SITUAZIONE IN CASA CESENA

I bianconeri stanno vivendo una situazione paradossale: la conferma di Cole sembrava quasi scontata, ma qualcosa sembra essere cambiato. Come racconta il Corriere Romagna, le parole dell'ex tecnico in un'intervista concessa a The Athletic avrebbe acceso qualche scintilla: "In termini di numeri e statistiche, ho decisamente migliorato la squadra, Io non guardo solo ai risultati, ma a quello che abbiamo fatto in otto partite. Ho migliorato praticamente ogni voce statistica, creando più occasioni di tutti in serie B, più attacchi pericolosi, maggiori opportunità da gol. Felice del lavoro fatto e della direzione della squadra in termini di stile di gioco". Queste parole, risultate infine poco veritiere al netto dei dati del Cesena pre e post Cole, non sono state apprezzate dalla tifoseria in prima battuta e adesso anche dalla società, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto, il cambio certo nel quadro dirigenziale riguarda il DS: il prescelto è Andrea Mancini, ma dovrà prima risolvere il suo contratto con la Samp. E chissà, potrebbe anche avere voce in capitolo su un altro tecnico.

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