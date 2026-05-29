di Dennis Rusignuolo

Un finale che rende fede al campionato incredibile che è stato. La spunta il Monza nel modo più cinico possibile: perdendo 0-2 la finale di ritorno. La squadra di Bianco esce vincitore dai play-off grazie al terzo posto ottenuto in campionato, uno schiaffo beffardo per il Catanzaro, un evidente segnale di quanto la Serie B possa essere affascinante e brutale allo stesso tempo. I brianzoli tornano in A dopo un solo anno di purgatorio, per il Catanzaro soltanto applausi.

La partita

Un riflesso speculare del percorso delle due squadre, un finale speculare al campionato che si è appena concluso. Alzi la mano chi avrebbe immaginato un Catanzaro capace di sfiorare la clamorosa rimonta. La squadra di Aquilani ci ha provato, in ogni modo possibile, ma si è dovuta arrendere alle parate di Thiam e alla regola brutale del miglior piazzamento. Di Fellipe Jack e Frosinini le firme che hanno riacceso la speranza, di Iemmello i tanti errori che hanno fatto sfiorare il cielo con un dito ai calabresi. Il Monza ha avuto paura, non è riuscito a reagire nel corso della gara, ma adesso si gode la festa, pronta a programmare la prossima stagione. In Serie A.