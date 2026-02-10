Sampdoria, Gregucci: “Abbiamo giocato bene, la punizione da dove nasce il 3-3 non c’era. Il Palermo…”

Le dichiarazioni dell'allenatore dei doriani al termine della partita del Ferraris

⚽️ 10 febbraio - 22:33

Angelo Gregucci, allenatore della Sampdoria, è intervenuto al termine della sfida contro il Palermo, terminata 3-3:

Mister, che tipo di partita è stata?“È stata una gara in cui dobbiamo fare i complimenti alla nostra squadra, perché ha avuto buone letture, buone trame ed è sempre stata presente. Abbiamo chiuso bene alcune situazioni di palleggio, ribaltando il campo, riempiendo l’area e, aggiungerei, con qualità e lucidità.”

C’è però un po’ di amaro in bocca per il risultato finale.“Sì, c’è sicuramente amarezza per l’andamento della gara. Ero lontano, ma sono pronto a giurare che sul fallo da cui nasce la punizione decisiva, secondo me, il fallo non c’è. Detto questo, recriminare serve a poco, anche se quell’episodio ha inciso fortemente sul risultato di una partita che avevamo giocato bene.”

Resta comunque una prestazione positiva sotto il profilo dell’atteggiamento.“Abbiamo rappresentato bene la nostra gente e il nostro pubblico, in uno stadio meraviglioso. Peccato per come è andata la gara, ma per quanto riguarda prestazione, sacrificio e spirito la squadra ha risposto presente.”

L’episodio decisivo nasce da una situazione particolarmente sfavorevole.“Sì, su quella posizione che secondo me ha deciso i tre punti abbiamo subito la peggior giocata possibile: una punizione laterale contro una squadra molto fisica. È una squadra costruita bene, forse vincerà il campionato.”

Nonostante lo svantaggio, la squadra non si è disunita.“Eravamo sotto nel punteggio, ma non ci siamo lasciati deprimere. Abbiamo cercato di giocare e ho visto anche alcune trame di qualità contro una squadra davvero forte.”

Ora l’attenzione si sposta sul recupero e sul prossimo impegno.“Al netto di tutto dobbiamo recuperare bene. Questo era il secondo step settimanale, ma il prossimo sarà forse quello decisivo e importantissimo.”

A che punto è il processo di crescita del gruppo?“Stiamo amalgamando un gruppo nuovo. Cerco sempre di essere preciso nelle analisi perché siamo insieme da appena venti giorni. Stiamo migliorando sotto diversi aspetti, anche considerando che questa squadra ha cambiato molti volti.”