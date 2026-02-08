Sampdoria, Brunori dopo il Modena: “C’è voglia di rivalsa da parte di tutti, adesso testa al Palermo”

Matteo Brunori, neoarrivato alla Sampdoria dal Palermo, è intervenuto al termine della sfida contro il Modena, terminata 1-2 in favore dei blucerchiati con una sua rete siglata: «Sono molto contento soprattutto per la vittoria, perché penso che fosse da troppo tempo che la Sampdoria in trasferta non riusciva a ottenere un successo. Siamo contenti perché c’è entusiasmo e volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi in trasferta. Dopo aver visto quella curva così gremita, penso che fosse doveroso regalare loro una gioia del genere. Penso che sia stata una frazione di secondo. Sono partito per tirare in porta, quindi sono contento che sia arrivato il mio primo gol con questa maglia. Lavoriamo per vincere, quindi è normale che poi subire un gol su calcio piazzato ti tagli le gambe. Abbiamo dimostrato di non mollare fino all’ultimo secondo e una squadra che si deve salvare è obbligata a fare questo. Complimenti a tutti. La Serie B è così. Bisogna restare attaccati alla partita, anche se il primo tempo è brutto. Bisogna restare uniti e cercare di trovare energie. Abbiamo fatto un secondo tempo con grande personalità. Questo dimostra che la squadra c’è, è viva e ha voglia di rivalsa da parte di tutti. C’è solo da pensare positivo e guardare avanti. Adesso abbiamo poco tempo per pensare e rilassarci. Abbiamo una grande partita, quindi ci mettiamo a posto e pensiamo al Palermo.»