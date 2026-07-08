VIDEO "Sono il figlio di Gudjohnsen": la reazione di Messi è tutta da vedere

Dopo mezza stagione con la maglia del Pescara, Lorenzo Insigne rimane ancora in Serie B: è ufficiale il passaggio alla Sampdoria.

IL COMUNICATO

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi del calciatore Lorenzo Insigne (nato a Napoli il 4 giugno 1991). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con opzione a favore dello stesso club per rinnovo condizionato fino al 30 giugno 2028).

Insigne approda alla Sampdoria portando in dote talento, esperienza internazionale, qualità tecniche e una carriera costruita ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha maturato le prime esperienze tra i professionisti con le maglie di Cavese, Foggia e Pescara, mettendosi in luce per estro, rapidità e capacità realizzativa.

Rientrato al Napoli nel 2012, è diventato uno dei simboli del club partenopeo, collezionando 434 presenze e 122 reti nell’arco di dieci stagioni. Con la maglia azzurra ha conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, affermandosi come uno dei protagonisti della Serie A.

Nel 2022 si è trasferito al Toronto, vivendo la sua prima esperienza all’estero nel campionato nordamericano. Nella seconda parte della scorsa stagione ha quindi fatto ritorno in Italia, al Pescara, ritrovando il club che aveva contribuito alla sua definitiva consacrazione agli inizi della carriera.

Il percorso di Insigne è impreziosito anche dall’importante esperienza con la nazionale italiana, con cui ha collezionato 54 presenze e 10 reti, conquistando il titolo di campione d’Europa nel 2021 e confermandosi tra gli interpreti più brillanti della sua generazione.

Tecnica, fantasia, leadership e personalità fanno di Lorenzo Insigne un profilo di assoluto valore, pronto a mettere il proprio talento, la propria esperienza e il proprio entusiasmo al servizio della Sampdoria".