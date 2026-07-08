Ilcontinua a lavorare senza sosta sul mercato per consegnare auna rosa il più possibile completa in vista della partenza per il ritiro di. Dopo gli arrivi di, l'attenzione del direttore sportivosi concentra soprattutto sugli ultimi tasselli da aggiungere a un organico che necessita ancora di rinforzi, in particolare sulle corsie offensive e, possibilmente, a centrocampo. Intanto resta aperto anche il capitolo delle uscite, fondamentale per alleggerire una rosa ancora troppo numerosa.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, la priorità assoluta del club rosanero resta l'acquisto di un esterno offensivo mancino capace di interpretare il ruolo nel 4-2-3-1 di Inzaghi. Il nome che continua a essere in cima alla lista è quello di Mattia Compagnon del Venezia, profilo ritenuto perfettamente adatto alle richieste dello staff tecnico. I contatti tra le società proseguono, anche se al momento non si è ancora arrivati alla fase decisiva della trattativa.

Sempre secondo il Giornale di Sicilia, il Palermo sta accelerando anche per Emanuele Rao, talento classe 2006 di proprietà del Napoli, reduce dall'esperienza al Bari, dove ha chiuso la stagione con 6 gol e 3 assist. I rapporti tra i due club sono ottimi e nelle ultime ore i contatti si sono intensificati. Il giovane esterno, salvo sorprese, dovrebbe lasciare il Napoli, anche in virtù della volontà del presidente Aurelio De Laurentiis di alleggerire una rosa considerata troppo ampia. Proprio l'asse tra Palermo e Napoli potrebbe inoltre coinvolgere anche Cyril Ngonge: l'attaccante belga, reduce da una stagione complicata tra i prestiti a Torino ed Espanyol, non è al momento oggetto di una trattativa, ma il suo nome potrebbe entrare nei discorsi tra i due club qualora si creassero le condizioni giuste.

Restano comunque vive anche le alternative. Il Giornale di Sicilia conferma infatti che non escono dai radar Pontus Almqvist del Parma, apprezzato per la sua duttilità, e Rui Modesto dell'Udinese, anche se negli ultimi tempi non si registrano sviluppi significativi.

Anche il Corriere dello Sport conferma che Compagnon resta la prima scelta del Palermo, pur sottolineando come sul giocatore sia piombata anche la Cremonese. Secondo il quotidiano romano, inoltre, resta molto calda la pista che porta a Rui Modesto, con il Palermo che avrebbe già avviato nuovi contatti con l'Udinese. Il nodo riguarda la formula: i friulani vorrebbero una cessione a titolo definitivo, mentre il club rosanero preferirebbe un nuovo prestito. Sul taccuino di Osti rimane anche Pontus Almqvist, mentre per la fascia sinistra spunta il nome di Iacopo Regonesi, esterno classe 2004 dell'Atalanta Under 23, seguito già nella scorsa stagione.

Il Corriere dello Sport evidenzia inoltre come il mercato offensivo dipenderà anche dalle valutazioni su Emmanuel Gyasi e Jérémy Le Douaron. Entrambi partiranno regolarmente per il ritiro, ma restano osservati speciali: qualora il Palermo dovesse avere la necessità di liberare slot Over, potrebbero essere inseriti sul mercato.

Discorso analogo anche per il centrocampo. Il Giornale di Sicilia ribadisce che il primo obiettivo resta Simone Trimboli del Mantova, centrocampista seguito ormai da tempo. La concorrenza della Cremonese è concreta, ma il Palermo continua a mantenere vivi i contatti e potrebbe tentare un affondo nelle prossime settimane. Molto dipenderà anche dal futuro di Claudio Gomes, che al momento partirà per il ritiro ma resta tra i principali indiziati alla cessione.

Sul fronte delle uscite, sempre il Giornale di Sicilia sottolinea come il lavoro sia appena iniziato. L'organico è ancora molto ampio e il club punta a ridurlo sensibilmente prima della chiusura del mercato. Diversi giocatori non rientrano nei piani del nuovo progetto tecnico e, salvo sorprese, non prenderanno parte al ritiro oppure lo faranno soltanto in attesa di una nuova sistemazione. Tra questi figurano Sebastiano Desplanches, destinato a un prestito salvo offerte importanti, i difensori Buttaro, Diakité, Nikolaou e Lund, oltre ai centrocampisti Alexis Blin e Claudio Gomes. Situazione simile anche per Aljosa Vasic, Giacomo Corona e Appuah, mentre restano da valutare proprio Gyasi e Le Douaron, il cui futuro dipenderà anche dalle indicazioni che arriveranno durante il ritiro.

Nel frattempo il Corriere dello Sport segnala anche un movimento in uscita già definito: il giovane portiere Francesco Cutrona è stato ceduto in prestito al Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra, mentre per la panchina della Primavera è ormai pronto Stefano De Angelis, reduce dall'esperienza con il Benevento Primavera.

Con il ritiro ormai alle porte, il Palermo continua dunque a muoversi su più fronti. L'obiettivo è consegnare a Filippo Inzaghi una squadra il più possibile completa, ma prima sarà necessario trovare la giusta sistemazione a diversi elementi fuori dal progetto, così da liberare spazio per gli ultimi rinforzi destinati a completare una rosa costruita con l'ambizione dichiarata di lottare per il ritorno in Serie A.