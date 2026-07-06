Terzo arrivo in casa Palermo. Dopo gli annunci di Nahuel Estevez e di Tommaso Cassandro, il club rosanero ha ufficializzato anche l'acquisto di Hernani. Il centrocampista arriva dopo la promozione in Serie A ottenuta con la maglia del Monza. Il classe 1994 ha contribuito alla vittoria dei playoff con 22 presenze condite da sei reti, tra cui una nella finale d'andata contro il Catanzaro terminata 2-0 in favore dei lombardi.

IL COMUNICATO

"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’AC Monza le prestazioni sportive di Hernani Azevedo Júnior. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Hernani il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."