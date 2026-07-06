Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Tra pochi giorni il Palermo partirà per il ritiro di Santa Cristina Valgardena, dove Filippo Inzaghi inizierà a plasmare la squadra in vista della nuova stagione. La dirigenza rosanero, però, continua a lavorare intensamente sul mercato: dopo aver chiuso le prime operazioni, restano ancora diversi tasselli da sistemare per consegnare all'allenatore una rosa il più possibile completa.

L'ultima operazione in ordine di tempo è quella che riguarda Hernani. Come riportano Corriere dello Sport e Giornale di Sicilia, il centrocampista brasiliano è atteso per l'ufficialità nelle prossime ore dopo aver definito il suo trasferimento dal Monza a titolo definitivo. Il classe 1994 firmerà un contratto biennale e rappresenterà il terzo rinforzo estivo dopo Nahuel Estévez e Tommaso Cassandro, aggiungendo esperienza e qualità a una mediana che il club considera uno dei punti di forza della squadra.

Nonostante gli innesti già conclusi, il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti è tutt'altro che terminato. Una delle priorità assolute resta l'acquisto di un esterno offensivo di destra, fondamentale per il 4-2-3-1 di Inzaghi. Secondo Giornale di Sicilia, il nome che continua a guadagnare terreno è quello di Mattia Compagnon del Venezia, ritenuto il profilo più adatto per caratteristiche tecniche, duttilità e capacità di creare superiorità numerica nell'uno contro uno. I contatti tra le parti proseguono e nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi decisivi.

Alle spalle di Compagnon restano comunque vive altre piste. Giornale di Sicilia conferma che il Palermo continua a monitorare Pontus Almqvist del Parma, oltre agli esterni del Mantova Davide Bragantini e Leonardo Marras. Non viene inoltre perso di vista Rui Modesto dell'Udinese, mentre resta aperto anche il dialogo con il Napoli per Emanuele Rao, sebbene l'esterno debba prima essere valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro dei partenopei.

A centrocampo continua invece il pressing per Simone Trimboli del Mantova. Giornale di Sicilia ribadisce come il classe 2002 sia uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza rosanero per dinamismo e intensità, anche se la forte concorrenza della Cremonese rende la trattativa particolarmente complessa.

Il mercato del Palermo non riguarda però soltanto i titolari. Come evidenzia il Corriere dello Sport, uno dei principali obiettivi della società è trovare un'alternativa credibile a Joel Pohjanpalo. La decisione di mandare in prestito Giacomo Corona, sul quale il club continua a puntare per il futuro, rende necessario l'arrivo di un centravanti con caratteristiche fisiche simili a quelle del finlandese. Tra le opzioni valutate figura Manuel De Luca, reduce dall'esperienza tra Cremonese e Modena, mentre nelle ultime ore sarebbe stato proposto anche Andrea Belotti, rimasto svincolato dopo l'ultima stagione al Cagliari. Sempre secondo il Corriere dello Sport, però, il Palermo non sarebbe interessato all'ex attaccante della Roma, considerando la presenza di Pohjanpalo come punto di riferimento del reparto offensivo.

Parallelamente, la dirigenza continua a fare i conti con la gestione della lista Over. Il Corriere dello Sport sottolinea che, dopo gli arrivi di Estévez, Cassandro e Hernani, gli slot disponibili sono ormai ridotti al minimo e questo potrebbe influenzare le prossime strategie di mercato. Per questo motivo saranno effettuate valutazioni approfondite su alcuni elementi dell'attuale rosa, in particolare Emmanuel Gyasi e Jérémy Le Douaron, che prenderanno parte al ritiro ma dovranno convincere Inzaghi di poter avere un ruolo importante nel nuovo progetto tecnico. Il quotidiano evidenzia come soprattutto Le Douaron, grazie alla sua versatilità, possa ancora rappresentare una risorsa, essendo in grado di giocare sia sugli esterni sia da centravanti.

Anche il Giornale di Sicilia pone l'attenzione sulla gestione della lista Over e sulla necessità di inserire nuovi Under. Attualmente il Palermo non dispone di giovani destinati a rimanere stabilmente in prima squadra, considerato che Sebastiano Desplanches, Stredair Appuah e Giacomo Corona sono destinati a partire per trovare maggiore continuità altrove. Per questo motivo la società dovrà intervenire anche su questo fronte, sfruttando gli slot illimitati riservati ai calciatori nati dal 2003 in poi.

Sempre secondo il Giornale di Sicilia, resta inoltre aperta la questione relativa al secondo portiere, ruolo che il club dovrà completare senza particolare fretta, trattandosi di una posizione non destinata a incidere sull'undici titolare.

Infine, Tuttosport conferma l'interesse del Palermo per Stefano Di Mario della Virtus Entella, individuato come possibile alternativa a Tommaso Augello sulla corsia sinistra.

A pochi giorni dalla partenza per il ritiro, dunque, il Palermo ha già gettato basi importanti con gli arrivi di Estévez, Cassandro e Hernani, ma il mercato è tutt'altro che concluso. L'obiettivo di Carlo Osti resta quello di consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa, con particolare attenzione all'esterno offensivo, al vice Pohjanpalo e agli ultimi tasselli necessari per rendere competitivo l'organico in vista dell'assalto alla Serie A.