Tramite un messaggio su Instagram Edinson Cavani ha lasciato il Boca Juniors dopo tre stagioni: "Ciao a tutti, Bene, ora è arrivato il momento di potervi dire alcune cose. Che durante il percorso di questi anni ho scoperto e sentito. La prima cosa di cui non Mi pentirò di aver preso la decisione di venire Quell'anno, il 2023, quando ho firmato per realizzare quel desiderio che avevo di giocare qui. Poi, quando ho iniziato a conoscere questo mondo, il famoso mondo Boca, ho sentito che quello stile di vita mi dava ancora più motivi per prepararmi e dare il 100% in ogni partita".

E prosegue: "Il percorso inizia in modo magico, molte volte provando e vivendo momenti in cui si desidera che il tempo si fermi per continuare a goderne. Poi sono arrivati momenti difficili, quelli che non avrei mai immaginato di vivere e che mi allontanavano un po' dal poter lasciare un segno in questo bellissimo e immenso club. Con quel desiderio a fior di pelle ogni giorno, oggi mi tocca affrontare una situazione che davvero pensavo non sarebbe stata così difficile come è stata, arrivando addirittura a non lasciarmi nemmeno la possibilità di competere con i miei compagni. Una delle più grandi tristezze che ho dovuto vivere nella mia carriera e che mi ha tenuto in disparte in quest'ultimo periodo. Ugualmente voglio anche che ricordiate che questo non rovinerà quello che io e la mia famiglia abbiamo passato in tutto questo tempo".

Poi conclude: "Perché, come mi ha insegnato un allenatore che ho avuto, il percorso è la ricompensa e il percorso è stato bellissimo. Oggi quel famoso mondo Boca ha sei tifosi in più che augureranno sempre il meglio al Boca e, non posso fare a meno di ringraziare tutte le persone che mi hanno permesso di realizzare il desiderio che avevo di giocare qui. A tutta la Curva 12 e alle persone che ci spingono a dare sempre di più e a provare ciò che si prova all'interno di questo campo. E a tutti coloro che facevano parte della quotidianità all'interno della struttura. Le persone della lavanderia, tutte le persone della cucina e tutti coloro che hanno fatto la loro parte, affinché potessimo vivere e stare bene ogni giorno per poter dare il massimo. Quindi ringrazio tutti, tutti, tutti i tifosi del Boca e vi mando un abbraccio fortissimo. Non smetterò mai di augurarvi il meglio e di seguirvi ovunque io sia. Un bacio grandissimo".