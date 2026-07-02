Il mercato del Palermo entra in una fase sempre più calda. Dopo le prime ufficialità e le operazioni ormai vicine alla chiusura, la dirigenza rosanero continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Nelle ultime ore, però, si registra anche un importante cambio di strategia per quanto riguarda il reparto offensivo, con un obiettivo ormai sfumato e nuove piste già al vaglio del direttore sportivo Carlo Osti.

La novità principale riguarda Zito Luvumbo, che non è più un obiettivo del Palermo. Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa con l'esterno del Cagliari si è definitivamente interrotta e il club rosanero ha deciso di voltare pagina. Le perplessità del giocatore sulla possibilità di scendere in Serie B e la volontà di valutare altre soluzioni, tra cui la permanenza al Maiorca, hanno spinto il Palermo a interrompere ogni contatto e a concentrarsi su altri profili.

Sulla stessa linea anche il Giornale di Sicilia, secondo cui i continui tentennamenti dell'angolano hanno convinto la dirigenza di viale del Fante a non attendere oltre. L'obiettivo resta quello di individuare un esterno offensivo mancino, capace di partire dalla corsia destra, rientrare sul piede forte e garantire qualità nell'uno contro uno, caratteristiche considerate fondamentali da Filippo Inzaghi.

Tra le possibili alternative prende quota il ritorno di Salvatore Elia. Il Corriere dello Sport racconta di un'autentica riapertura della pista che porta all'esterno dell'Empoli, già vicino al ritorno in rosanero la scorsa estate e protagonista della stagione 2022/23 prima del grave infortunio che impedì al Palermo di esercitare il diritto di riscatto. Secondo il quotidiano romano, il giocatore gradirebbe la destinazione e l'operazione rappresenta oggi una delle ipotesi più concrete.

Resta inoltre viva la candidatura di Mattia Compagnon, reduce dalla promozione in Serie A con il Venezia, mentre non è mai stato abbandonato il nome di Rui Modesto. Il Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo abbia salutato ufficialmente il portoghese sui propri canali social al termine del prestito, ma l'intenzione della società sarebbe quella di provare a riportarlo in Sicilia trovando una formula differente con l'Udinese, che preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Rui Modesto, autore dell'ultimo gol stagionale dei rosanero nei playoff contro il Catanzaro, rappresenterebbe una soluzione già conosciuta da Inzaghi e apprezzata per la sua duttilità.

Il Giornale di Sicilia amplia invece il ventaglio dei nomi monitorati dalla dirigenza. Tra i profili seguiti figurano Pontus Almqvist del Parma, Davide Bragantini e Marras del Mantova, oltre a Ghedjemis, considerato però un obiettivo particolarmente complicato per l'elevata concorrenza di club italiani ed esteri. Più defilata, almeno al momento, la suggestione Stephan El Shaarawy, pista che il quotidiano definisce priva di riscontri concreti.

Parallelamente il Palermo continua a portare avanti le operazioni già impostate. Il Giornale di Sicilia conferma che nei prossimi giorni sono attesi i comunicati ufficiali per Hernani e Tommaso Cassandro, due rinforzi ormai considerati in dirittura d'arrivo rispettivamente da Monza e Como.

Sempre secondo il quotidiano siciliano, restano monitorate anche le situazioni di Rao, di proprietà del Napoli, per il quale i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane, e di Trimboli del Mantova per il centrocampo. Sul fronte delle uscite, invece, tutto appare momentaneamente in stand-by, con la società impegnata a trovare le soluzioni migliori per alleggerire il monte ingaggi e definire definitivamente l'organico.

Fuori dal mercato, ma comunque significativo, arriva anche un segnale sul futuro di Jacopo Segre. Il Corriere dello Sport evidenzia come la presenza del vicecapitano nella campagna di presentazione della nuova maglia rappresenti una risposta alle indiscrezioni che lo volevano lontano da Palermo. Il centrocampista continua a godere della piena fiducia della società, dell'allenatore e della tifoseria e, al momento, non esistono offerte tali da mettere in discussione la sua permanenza in rosanero.

Infine, il Giornale di Sicilia racconta i dettagli della nuova prima maglia firmata Puma. Il nuovo concept, denominato "Marked in Black", segna il ritorno degli inserti neri accanto al tradizionale rosa e vuole rappresentare un forte richiamo all'identità del club. Anche in questo caso la presenza di Segre tra i protagonisti della presentazione viene interpretata come un ulteriore segnale della centralità del centrocampista nel progetto tecnico del Palermo.