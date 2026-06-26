Il centrale tedesco, anche in virtù delle origini palermitane della fidanzata, apre al Palermo.
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Jonathan Tah è intervenuto ai microfoni di Sportitalia al termine della partita tra Germania ed Ecuador. Nel corso dell'intervista, alla domanda di Tancredi Palmieri sul Palermo, il difensore del Bayern Monaco ha aperto a un possibile futuro in Sicilia, anche in virtù delle origini palermitane della sua fidanzata.
«Verrai a giocare a Palermo a fine carriera?»
«Sì.»
Successivamente, Tah ha analizzato la sconfitta della Germania.
«Per loro era fondamentale vincere questa partita, specialmente nell’ultima mezz’ora si è visto. Hanno spinto tantissimo e hanno dato tutto quello che potevano. Sono stati più bravi di noi e hanno meritato di vincere.»
Nonostante il ko, Tah si è detto fiducioso sulle possibilità della Germania nel prosieguo della competizione.
«Per noi non è importante essere la squadra favorita per la vittoria del torneo. Per noi la cosa più importante è credere in noi stessi e nella nostra forza. Noi crediamo di poter arrivare fino alla fine, questa è la cosa più importante.»
Infine, Tah ha ribadito la convinzione del gruppo.
«Vince la squadra migliore e noi sappiamo di poter essere la squadra migliore.»
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