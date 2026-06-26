Jonathan Tah è intervenuto ai microfoni di Sportitalia al termine della partita tra Germania ed Ecuador. Nel corso dell'intervista, alla domanda di Tancredi Palmieri sul Palermo, il difensore del Bayern Monaco ha aperto a un possibile futuro in Sicilia, anche in virtù delle origini palermitane della sua fidanzata.

«Verrai a giocare a Palermo a fine carriera?»

«Sì.»

Successivamente, Tah ha analizzato la sconfitta della Germania.

«Per loro era fondamentale vincere questa partita, specialmente nell’ultima mezz’ora si è visto. Hanno spinto tantissimo e hanno dato tutto quello che potevano. Sono stati più bravi di noi e hanno meritato di vincere.»

Nonostante il ko, Tah si è detto fiducioso sulle possibilità della Germania nel prosieguo della competizione.

«Per noi non è importante essere la squadra favorita per la vittoria del torneo. Per noi la cosa più importante è credere in noi stessi e nella nostra forza. Noi crediamo di poter arrivare fino alla fine, questa è la cosa più importante.»

Infine, Tah ha ribadito la convinzione del gruppo.

«Vince la squadra migliore e noi sappiamo di poter essere la squadra migliore.»