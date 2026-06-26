Il mercato del Palermo entra nella sua fase più calda. A pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione estiva e con il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena ormai alle porte, la dirigenza rosanero vuole consegnare a Filippo Inzaghi una squadra il più possibile definita. Dopo aver chiuso le prime operazioni a centrocampo, il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti prosegue su più fronti, tra nuovi innesti, rinnovi e uscite.

Come riportano Giornale di Sicilia e Corriere dello Sport, non ci sono più dubbi sugli arrivi di Hernani e Nahuel Estevez. Il brasiliano arriverà a titolo definitivo dal Monza per una cifra vicina al milione di euro, firmando un contratto fino al 2028, mentre l'argentino, svincolato dopo l'esperienza al Parma, approderà in rosanero a parametro zero. Entrambe le operazioni saranno ufficializzate con l'apertura del mercato e sono già state programmate anche le visite mediche.

Definita la mediana, il Palermo continua però a seguire altri profili. Il Giornale di Sicilia conferma che restano monitorati Trimboli, centrocampista del Mantova, e soprattutto Alessandro Romano, talento della Roma. Sul classe 2006, però, la concorrenza è sempre più forte: oltre ai rosanero ci sono Cagliari e Bologna, con i sardi che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero in vantaggio grazie a un'offerta tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Sulle corsie difensive, invece, è ormai tutto fatto per Tommaso Cassandro. Secondo il Giornale di Sicilia, l'accordo con il Como è stato raggiunto e il laterale destro, reduce da due ottime stagioni, rappresenterà un'importante alternativa sulla fascia destra. Il Corriere dello Sport, invece, invita alla cautela, sottolineando come l'interessamento sia concreto ma ancora in fase di definizione, con il giocatore destinato a contendersi il posto con Pierozzi e a offrire diverse soluzioni tattiche a Inzaghi.

In attacco il primo obiettivo resta Zito Luvumbo. Il Giornale di Sicilia ribadisce che tra Palermo e Cagliari esiste già una base d'intesa, ma manca ancora l'accordo definitivo con l'esterno angolano. Anche il Corriere dello Sport conferma che la trattativa resta aperta, mentre sul taccuino del ds Osti continuano a esserci anche Compagnon, di proprietà del Venezia, e Rao, giovane attaccante del Napoli, che verrà prima valutato dal club azzurro.

Tra i pali è attesa l'ufficialità del rinnovo di Joronen. Come riportano entrambi i quotidiani, il portiere finlandese prolungherà il proprio contratto di una stagione con opzione automatica per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie A.

Sul fronte uscite, il Corriere dello Sport spiega che il Palermo dovrà alleggerire l'organico prima del ritiro. Alexis Blin è destinato a lasciare il club, mentre verrà effettuato un confronto con Claudio Gomes, anche se la sua permanenza appare sempre più difficile. Non trovano invece conferme le indiscrezioni su una possibile cessione di Jacopo Segre, considerato ancora un elemento importante del progetto tecnico nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Il Giornale di Sicilia, inoltre, evidenzia come il numero 8 resti centrale nei piani della società, nonostante l'interesse di alcuni club di Serie B.

Per i giovani, invece, è già tracciata la strada. Aljosa Vasic, Sebastiano Desplanches e Giacomo Corona andranno in prestito per trovare continuità. Vasic piace al Vicenza, mentre Desplanches e Corona sono seguiti da diversi club cadetti, con il Palermo intenzionato a farli crescere in un campionato competitivo. Sempre in uscita, Dimitrios Nikolaou è vicino al trasferimento all'Asteras Tripolis, tornando così in Grecia dopo il prestito al Bari, come riportato da Giornale di Sicilia e Corriere dello Sport.