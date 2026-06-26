L'estremo difensore classe 2001 avrebbe attirato l'interesse della società rosanero.

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Il Palermo, dopo il rinnovo di Jesse Joronen, è alla ricerca del secondo portiere. Secondo quanto riportato da TMW, la società rosanero avrebbe pensato a Samuel Pizzignacco, estremo difensore del Monza.

L'ex Feralpi Salò, infatti, dopo la promozione in Serie A potrebbe presto lasciare la Lombardia per ritornare in Serie B. Su di lui ci sarebbero anche gli interessi di Vicenza e Sudtirol.

Osti Inzaghi

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