L'estremo difensore classe 2001 avrebbe attirato l'interesse della società rosanero.
VIDEO Palermo, parla il presidente del Manchester City: "Dobbiamo andare in Serie A"
Il Palermo, dopo il rinnovo di Jesse Joronen, è alla ricerca del secondo portiere. Secondo quanto riportato da TMW, la società rosanero avrebbe pensato a Samuel Pizzignacco, estremo difensore del Monza.
L'ex Feralpi Salò, infatti, dopo la promozione in Serie A potrebbe presto lasciare la Lombardia per ritornare in Serie B. Su di lui ci sarebbero anche gli interessi di Vicenza e Sudtirol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Palermo
Palermo, in arrivo anche Cassandro adesso si punta forte su Luvumbo: le notizie di oggi
Palermo
Palermo, Osti: "L'obiettivo è rinforzare la squadra con obiettivi mirati. Estevez e Hernani? Sono molto vicini"
Palermo
Joronen-Palermo ancora insieme: rinnovato il contratto al finlandese
Notizie
Palermo, Nikolaou verso la cessione all’Asteras Tripolis: trattativa in corso
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti