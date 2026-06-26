La società rosanero ha comunicato il rinnovo del contratto del finlandese.

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Il Palermo negli ultimi minuti ha comunicato, tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale, il rinnovo di contratto di Jesse Joronen. Il finlandese, dunque, proseguirà la sua esperienza in rosanero dopo una stagione assolutamente positiva.

LA NOTA

"Il Palermo FC comunica di aver rinnovato il contratto di Jesse Joronen. A Jesse le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Joronen

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