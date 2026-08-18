Il Palermo avrebbe messo gli occhi su un portiere di assoluta esperienza.
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L'infortunio di Jesse Joronen, rimediato ieri nella sfida contro il Lecce, ha spinto Carlo Osti a cercare un nuovo portiere che possa sopperire alla sua assenza.
Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Palermo avrebbe individuato in Mattia Perin il profilo ideale. Il portiere, con il probabile arrivo di Guglielmo Vicario, potrebbe infatti trovare sempre meno spazio e non sarebbe disposto ad accettare il ruolo di terzo portiere.
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la società rosanero avrebbe già proposto a Perin un contratto da 2 milioni di euro all'anno fino al 2029.
Come alternative, sempre secondo Schira, il Palermo starebbe valutando anche Thiam e Audero.
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