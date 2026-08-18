Dominic Vavassori, nel corso della sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore del Palermo, ha raccontato alcuni retroscena legati al suo arrivo in rosanero. L'attaccante ha spiegato come è nata la trattativa con il club e parlato del confronto con l'Atalanta.

Come è nata la trattativa che ti ha portato al Palermo?

Che differenza hai trovato tra l'Atalanta e il Palermo?

"Ero in ritiro con la prima squadra dell'Atalanta e il mio procuratore mi ha chiamato. Appena ho sentito il nome del Palermo ho subito accettato di venire, perché sono un ragazzo che cerca stimoli nuovi e vuole arrivare comunque in alto. Penso che questa sia la piazza giusta per raggiungere un obiettivo importante.""Penso che il Palermo sia una società all'altezza dell'Atalanta e quest'anno l'obiettivo è anche quello di riuscire a portarlo dove merita. Sono venuto qui anche per cercare di far sì che questo possa succedere."