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DIFESA

Di Nicholas Barone

Il Palermo vince - e convince - la prima gara ufficiale della stagione. I rosanero battono il Lecce al Barbera grazie alle reti di Vavassori e Pohjanpalo, approdando così ai sedicesimi di finale contro il Mantova.

JORONEN S.V.

Esce dopo un minuto dolorante per uno scontro con Pierozzi, si spera in nulla di grave. FORTIN (dal 5') 6.5 Il 2003 si fa trovare pronto nonostante l'inaspettato ingresso nella gara. Para ciò che può e si concede qualche ottimo lancio, mostrando qualità nella costruzione. Qualche piccolo errore sui palloni alti, ma esordio convincente.

PIEROZZI 6.5

Deve affrontare un avversario pericoloso come N'Dri, ma lui risponde costantemente presente. Bene in fase offensiva, in cui vince lo scontro con il collega Gallo.

CECCARONI 6.5

Ottima prova del numero 32, che - al netto di qualche disattenzione - copre bene la sua zona di competenza, dimostrandosi calato pienamente nella difesa a quattro. Bene, come al suo solito, in fase di impostazione.

PEDA 7

Il 2002 gioca dall'inizio a causa di un problema che ha fermato Magnani nel riscaldamento, e appare padrone della difesa. Non soffre la fisicità di Geubbels prima e Stulic poi, vincendo la maggior parte dei duelli. Mezzo punto in più per i due salvataggi a portiere battuto.

AUGELLO 7

L'ex Cagliari sembra aver ritrovato - ovviamente - la lucidità che nel finale della scorsa stagione lo ha condizionato, correndo in tutta la fascia e coprendo bene sul suo avversario di competenza. Dialoga in maniera proficua con i centrocampisti, aggiungendosi alla costruzione.

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