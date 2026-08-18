Le azioni salienti della vittoria della formazione di Inzaghi.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
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Il Palermo inizia con il piede giusto: 2-0 al Lecce in Coppa Italia, ora l'esordio in campionato
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