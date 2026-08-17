Ritmo ed entusiasmo marchiano un esordio quasi perfetto per il Palermo. La squadra di Inzaghi batte il Lecce 2-0, passa il turno in Coppa Italia e si prepara alla prima giornata di campionato contro la Juve Stabia. A segno nel primo tempo Vavassori e Pohjanpalo. Ora il Mantova ai sedicesimi.

SPECCHIO - Inzaghi con Palumbo e Pierozzi in campo, squalificati per la prima di campionato; Di Fra ancora senza Berisha, sceglie Tiago Gabriel in difesa e il nuovo arrivato Geubbels in avanti. Nei rosanero non gioca Magnani, titolare all'annuncio delle formazioni, ma Peda. Per il numero 96 problema fisico nel riscaldamento, a cui si aggiunge l'infortunio di Joronen - infortunio alla spalla, probabilmente una lussazione.

DIKAT - La squadra di Inzaghi continua a spingere sull'acceleratore con una certa verticalità. La tournée australiana ha aumentato i carichi di lavoro, e la squadra sembra aver assorbito tutto in poco tempo. Un Palermo sul pezzo, brillante dal punto di vista fisico, molto propositivo con il pallone. Trequartisti molto vicini, Pohjanpalo coinvolto nella costruzione, continue verticalizzazioni. La codifica dei movimenti sembra già ben assorbita, a giudicare dalle tante occasioni prodotte dai rosanero, soprattutto nel primo tempo. A indirizzare la partita, però, non è solo una certa brillantezza tattica e fisica, ma anche l'astuzia: due sigilli, tutti e due sugli sviluppi di rimessa laterale, lì dove il Lecce ha dormito.

NUOVI E VECCHI - Esordio da favola, sotto gli occhi del Barbera, per Dominic Vavassori. Suo il graffio che squarcia la partita al quarto d'ora. In mezzo tanta, tantissima, corsa e lampi di un giocatore che è pronto a conquistarsi una maglia da titolare. Nel secondo tempo assaporano il nuovo terreno di casa anche Hernani, Strefezza ed Estevez. In grande spolvero, come non si era mai visto a Palermo, anche Dennis Johnsen: centrato, determinato e guizzante durante tutto il corso della partita. Chiude la partita il gol del solito Pohjanpalo, pronto a difendere il titolo di Pablito in Serie B. Domenica l'esordio contro la Juve Stabia, in un Barbera che oggi ha risposto alla grandissima. Il pubblico è caldo, come sempre, la squadra ha risposto alla grande e si prepara a una stagione in cui il Palermo ha l'obbligo di conquistare la promozione. È calcio d'agosto, vero, ma se il buongiorno si vede dal mattino...