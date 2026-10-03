L’autunno del Palermo sarà caratterizzato da un calendario particolarmente fitto e ricco di trasferte. Come racconta Corriere dello Sport, saranno otto le gare esterne nelle prossime tredici partite, considerando anche l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Bologna del 15 dicembre. Un percorso che metterà alla prova i rosanero lontano dal Barbera, diventato finora una vera “comfort zone”: tre vittorie su tre in campionato, cinque su cinque considerando anche la Coppa Italia.

Si ripartirà con due trasferte consecutive, prima sul campo dell’Empoli, reduce dal cambio di allenatore, e poi a Mantova, in quello che al momento rappresenta uno scontro diretto tra prima e seconda della classifica. Per Inzaghi sarà quindi importante sfruttare l’ampiezza della rosa, soprattutto considerando la presenza di numerosi impegni ravvicinati e turni infrasettimanali.

Dopo la gara interna contro la Carrarese, infatti, appena 72 ore più tardi arriverà la trasferta di Pisa. Una sfida particolare anche per il passato di Inzaghi, che proprio in Toscana aveva conquistato la promozione in Serie A prima di scegliere di proseguire la propria carriera sulla panchina del Palermo. Successivamente ci sarà il match del Barbera contro il Vicenza, in programma il 1° novembre per il compleanno del club, prima di un nuovo doppio impegno esterno: Ascoli e, dopo la sosta, Catanzaro.

Il calendario proseguirà poi con le gare interne contro Sudtirol e Benevento, prima di altre tre trasferte nell’arco di quattro partite. Tra queste spicca quella al Bentegodi contro il Verona, seguita dagli appuntamenti con Cesena e Bologna, quest’ultimo valido per gli ottavi di Coppa Italia. Una serie di impegni che, secondo Corriere dello Sport, rappresenterà un banco di prova importante per la squadra rosanero.

Sul fronte delle iniziative societarie, il Palermo ha inoltre lanciato l’“Anniversary Pack”, pensato per permettere ai tifosi di acquistare insieme i biglietti delle prossime gare interne contro Carrarese e Vicenza beneficiando di un risparmio. Il club ha inoltre aderito al “Twinnin Project”, programma di riabilitazione che prevede il gemellaggio con istituti penitenziari, tra cui il carcere minorile Malaspina.

Fonte: Corriere dello Sport