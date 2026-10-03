La lunga pausa per le nazionali potrebbe permettere al Palermo di tornare in campo con più soluzioni e qualche novità tattica. Come racconta Gazzetta dello Sport, l’obiettivo principale riguarda i recuperi di Hernani e Perin, entrambi alle prese con un sovraccarico muscolare: c’è ottimismo per rivederli a disposizione in occasione della trasferta di Empoli, mentre per Strefezza i tempi sono più lunghi e il rientro è previsto per fine novembre.

La novità più interessante riguarda però il centrocampo. L’inserimento di Mazzitelli in lista al posto di Strefezza sta spingendo Inzaghi a valutare un cambio di modulo. Il tecnico ha infatti iniziato a provare il 4-3-3, con un regista davanti alla difesa e due mediani più avanzati. In questo sistema Mazzitelli è stato utilizzato sia da play sia da mezzala, mentre Ranocchia, Segre, Palumbo e Gomes sono stati coinvolti nelle varie prove.

Secondo Gazzetta dello Sport, l’eventuale passaggio al 4-3-3 nasce anche dalla necessità di trovare una soluzione alla ridotta disponibilità di esterni offensivi. Dopo gli infortuni di Strefezza, infatti, Johnsen e Vavassori sono le principali alternative, con Gyasi che non è propriamente un attaccante di fascia. La nuova soluzione potrebbe quindi essere utilizzata soprattutto a gara in corso, senza che sia necessariamente quella scelta dall’inizio contro l’Empoli.

Inzaghi, infatti, potrebbe preferire proseguire con il 4-2-3-1 che ha accompagnato il Palermo in vetta alla classifica, evitando di modificare gli equilibri dopo la sosta. Il calendario, però, richiederà profondità e capacità di adattamento: dalla ripresa alla successiva pausa i rosanero affronteranno quattro trasferte in sei partite, con gli impegni contro Pisa, Mantova e Ascoli, oltre alle sfide interne del Barbera contro Carrarese e Vicenza.

Fonte: Gazzetta dello Sport