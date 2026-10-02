La sosta per le nazionali, arrivata in un momento particolarmente positivo per il Palermo, ha permesso a Filippo Inzaghi di lavorare con maggiore calma sulle soluzioni tattiche e, soprattutto, di recuperare alcuni giocatori. La capolista della Serie B ha già costruito una propria identità, ma gli infortuni avevano ridotto le alternative, soprattutto sulla trequarti. Lo stop, quindi, potrebbe rivelarsi utile per rimettere in condizione alcuni elementi.

Tra le buone notizie c’è il rientro di Mattia Perin e, con ogni probabilità, anche quello di Hernani. Entrambi si erano fermati per un sovraccarico muscolare e hanno proseguito il lavoro individuale, ma da lunedì dovrebbero tornare ad allenarsi con il gruppo. Strefezza, invece, non dovrebbe essere recuperato per la sfida contro l’Empoli e il suo rientro viene ipotizzato per novembre, dopo la prossima sosta. Per Inzaghi, il recupero di Hernani rappresenta un'opzione importante sulla trequarti, ma anche in mezzo al campo.

La pausa sta inoltre permettendo di portare alla migliore condizione Mazzitelli, inserito in lista al posto dell’infortunato Strefezza, e di lavorare su nuove soluzioni tattiche. Il 4-2-3-1 resta il sistema di riferimento con cui il Palermo dovrebbe ripartire ad Empoli, ma Inzaghi sta studiando anche il 4-3-3, già utilizzato a tratti nelle prime cinque giornate. In questo sistema Palumbo e Hernani possono trasformarsi da sottopunte in mezzali, aumentando la presenza a centrocampo e garantendo maggiore equilibrio.

A Torretta, il tecnico ha sperimentato anche Mazzitelli sia come perno davanti alla difesa sia come mezzala, con Ranocchia e Segre come possibili punti fermi della linea a tre. Una soluzione che potrebbe tornare utile già alla ripresa, soprattutto nei momenti in cui sarà necessario proteggere un eventuale vantaggio. Proprio la maggiore abbondanza a centrocampo, garantita dall’arrivo di Mazzitelli e dal recupero di Hernani, offre a Inzaghi nuove possibilità di gestione della partita.

Le prossime due trasferte contro Empoli e Mantova saranno quindi anche un banco di prova per queste soluzioni. Il Palermo ripartirà dalla propria identità e dal 4-2-3-1, ma avrà a disposizione anche nuove alternative tattiche da utilizzare soprattutto lontano dal Barbera.

Fonte: Tuttosport