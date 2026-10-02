Il Giornale di Sicilia dedica un approfondimento a Tommaso Augello, uno dei protagonisti più importanti dell’avvio di stagione del Palermo. Il terzino è diventato un elemento imprescindibile per Inzaghi, che nelle prime cinque giornate di campionato non lo ha mai sostituito, nonostante la presenza in rosa di Bozzolan. Il numero 3 ha collezionato un gol e un assist in Serie B, ma il suo peso offensivo va ben oltre le statistiche individuali.

Come sottolineato dal quotidiano, quando Augello è stato in campo tra campionato e Coppa Italia ha partecipato a nove dei dodici gol realizzati dal Palermo nelle gare considerate, vale a dire il 75%. Un dato particolarmente significativo per un terzino e che conferma quanto l'ex Cagliari riesca a incidere nella manovra rosanero.

Il suo contributo arriva attraverso diverse soluzioni. Le rimesse laterali rappresentano una delle armi più pericolose: proprio da queste situazioni sono nate le reti contro il Lecce firmate da Vavassori e Pohjanpalo, il secondo gol contro la Sampdoria, ancora con Pohjanpalo, e la prima rete contro il Padova, realizzata da Vavassori. Importanti anche le verticalizzazioni, che hanno contribuito alle azioni del terzo gol contro la Sampdoria e del pareggio contro l’Avellino.

Il marchio di fabbrica rimane però il cross. Augello ha fornito il pallone decisivo per l'inserimento di Strefezza contro la Sampdoria, mentre contro l’Arezzo il traversone ha dato origine al gol di Johnsen. Proprio contro i toscani è arrivata anche la sua firma personale: al 94’, quando la partita sembrava destinata al pareggio, il terzino ha trovato il gol con il suo primo e finora unico tiro stagionale, regalando tre punti al Palermo.

Il rendimento e l'eccellente condizione fisica hanno convinto Inzaghi a puntare sempre su di lui. Augello è infatti l'unico giocatore di movimento rosanero ad aver disputato ogni minuto delle prime cinque giornate. Una continuità che potrebbe però essere gestita con maggiore attenzione quando arriveranno gli impegni ravvicinati: con il primo turno infrasettimanale e la trasferta di Pisa inserita tra le gare interne contro Carrarese e Vicenza, il tecnico potrebbe concedergli un turno di riposo.

Fonte: Giornale di Sicilia