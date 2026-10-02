Il Giornale di Sicilia si concentra sulla situazione di Andrea Bozzolan, giovane terzino sinistro classe 2004 arrivato al Palermo per completare la corsia mancina. Il giocatore, dopo una stagione importante con la Reggiana, sa di dover aspettare il proprio momento vista la presenza di Augello, ma la stagione è ancora lunga e le occasioni non mancheranno.

Bozzolan arriva dall’esperienza in Emilia, dove ha collezionato 26 presenze, due gol e due assist in Serie B, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Milan. Il passaggio al Palermo è avvenuto con la formula del prestito oneroso senza diritto di opzione, mentre il Milan ha mantenuto un diritto di recompra sul giocatore.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, finora in campionato Bozzolan non ha ancora trovato spazio, anche perché Augello ha disputato tutte le partite. Il giovane terzino ha però già avuto la possibilità di debuttare dal primo minuto in Coppa Italia contro il Mantova, nella gara vinta dal Palermo ai sedicesimi di finale. Un'occasione utile per prendere confidenza con l’ambiente e con le richieste di Inzaghi, che ha più volte manifestato apprezzamento per le qualità e il potenziale del classe 2004.

La concorrenza con Augello rappresenta quindi un'importante occasione di crescita quotidiana. Nel corso della stagione, tra turnover, calendario, Coppa Italia ed eventuali assenze, Bozzolan avrà l'opportunità di ritagliarsi il proprio spazio e dimostrare di poter essere una risorsa affidabile per il Palermo.

A confermare il suo impegno è anche il suo agente Davide Salerno, che ha sottolineato come il giocatore sia molto soddisfatto dell'organizzazione, delle strutture, dello staff e del tecnico e che si stia allenando al massimo. Dopo il primo passo compiuto alla Reggiana, dunque, per Bozzolan l'obiettivo è farsi trovare pronto quando arriverà la prossima occasione in rosanero.

Fonte: Giornale di Sicilia