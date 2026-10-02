Il Giornale di Sicilia analizza il particolare rapporto del Palermo con il mese di ottobre, che nelle ultime quattro stagioni di Serie B non ha mai portato ai rosanero più di sette punti. Un dato che non viene considerato un campanello d’allarme, ma che rappresenta una curiosità statistica e un’occasione per la squadra di Inzaghi di invertire la tendenza.

Il calendario propone quattro impegni importanti: la trasferta sul campo dell’Empoli, poi quella contro il Mantova, la gara interna con la Carrarese e infine il viaggio a Pisa. Tre delle quattro partite si giocheranno lontano dal Barbera, rendendo il mese un banco di prova significativo per il gruppo rosanero, che arriva all’appuntamento da capolista solitario.

Il quotidiano ripercorre quindi gli ultimi quattro mesi di ottobre del Palermo in Serie B. Nel 2022, al ritorno nella categoria, la squadra allenata da Corini raccolse cinque punti in cinque gare, grazie alla vittoria sul Modena, ai pareggi con Pisa e Cittadella e alle sconfitte contro Südtirol e Ternana. Nel 2023 arrivò invece il miglior bottino del periodo considerato: sette punti in quattro partite, frutto dei successi contro Südtirol e Modena, del pareggio con lo Spezia e della sconfitta contro il Lecco.

Nel 2024, con Dionisi in panchina, i rosanero conquistarono cinque punti: dopo il ko contro la Salernitana arrivarono i pareggi con Modena e Mantova e la vittoria sulla Reggiana. L’ultimo precedente è quello del 2025, quando Inzaghi ottenne quattro punti in quattro partite: vittoria contro lo Spezia, pareggio con il Modena e sconfitte contro Catanzaro e Monza.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, il Palermo si presenta però a questo nuovo ottobre con caratteristiche differenti rispetto agli anni precedenti: la squadra è prima in classifica, ha un’identità più definita e dispone di una rosa con diverse alternative. Le tre trasferte rappresenteranno una difficoltà ulteriore, ma saranno anche un'opportunità per valutare il rendimento della squadra lontano dal Barbera. L'obiettivo sarà quindi provare a cambiare il trend di un mese che negli ultimi anni ha portato risultati inferiori rispetto alle aspettative.

Fonte: Giornale di Sicilia