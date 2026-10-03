Palermo, la concorrenza al centro della difesa tra Ceccaroni e Barba rappresenta una delle sfide interne più interessanti di questo avvio di stagione. Entrambi mancini, i due difensori si contendono una maglia accanto al capitano Bani, offrendo a Inzaghi due soluzioni esperte e affidabili, seppur con caratteristiche differenti.

Al momento, Ceccaroni sembra avere un leggero vantaggio nelle gerarchie, soprattutto per la maggiore continuità e per il lungo percorso già compiuto in rosanero. Arrivato nell’estate del 2023, nella scorsa stagione ha collezionato 39 presenze tra campionato e playoff, con 3 gol e 2 assist. In questo campionato sono già quattro le presenze, a cui si aggiunge quella in Coppa Italia. Il difensore classe 1995 offre inoltre qualità nella costruzione dal basso, capacità di accompagnare l’azione e una buona lettura del gioco.

Barba, invece, è arrivato con l'obiettivo di giocarsi le proprie possibilità e non di essere una semplice alternativa. Il difensore romano, 33 anni, ha finora totalizzato due presenze, una in campionato e una in Coppa Italia. Anche lui mancino, può garantire fisicità, senso della posizione, attenzione nelle marcature ed esperienza nella gestione delle diverse fasi della partita.

Secondo Il Giornale di Sicilia, la competizione tra i due rappresenta soprattutto una risorsa per Inzaghi, che potrà scegliere in base alla condizione dei giocatori, alle caratteristiche degli avversari e agli impegni ravvicinati. Ceccaroni parte leggermente avanti, ma Barba ha ancora tutta la stagione per ridurre le distanze: una concorrenza interna che aumenta le possibilità di scelta e la profondità della rosa del Palermo.

Fonte: Giornale di Sicilia