Hernani è tornato ad allenarsi in campo e il suo recupero procede verso la trasferta del Palermo contro l’Empoli. Come racconta Corriere dello Sport, il brasiliano ha svolto la prima parte della seduta a Torretta insieme ai compagni, partecipando anche a un’esercitazione in campo ridotto con il pallone, pur senza prendere parte alla partitella. Un segnale positivo in vista della gara di sabato.

Il numero 23 rosanero era fermo dal 7 settembre, quando aveva accusato un sovraccarico muscolare alla gamba destra durante Palermo-Sampdoria. Alla ripresa della preparazione dovrebbe tornare a lavorare a pieno regime e, salvo imprevisti, sarà disponibile per il Castellani. La sensazione è che possa partire dalla panchina, con Palumbo al momento favorito, ma il suo rientro riapre uno dei ballottaggi che potrebbero accompagnare il resto della stagione: quello tra Palumbo e Hernani sulla trequarti.

Il rientro del brasiliano restituisce infatti a Inzaghi una scelta importante nel 4-2-3-1. Il trequartista deve garantire imprevedibilità tra le linee, ma anche equilibrio, abbassandosi quando necessario per aiutare il centrocampo. Palumbo, intanto, durante la partitella è stato provato da mezzala destra in un centrocampo a tre, con Segre dall’altro lato e un play davanti alla difesa. Una soluzione che conferma come Inzaghi, durante la sosta, stia continuando a valutare anche il centrocampo a tre come possibile alternativa al modulo di base.

Buone notizie arrivano anche dagli altri giocatori. C’è ottimismo per il recupero di Perin in vista dell’Empoli, mentre Gyasi, dopo aver lavorato a parte nei giorni scorsi, ieri ha svolto una parte della seduta insieme al gruppo.

Sul fronte societario, infine, il Palermo ha inaugurato il nuovo store ufficiale al Centro Commerciale Forum. Il punto vendita si aggiunge a quelli già presenti allo stadio, alla Rinascente e in aeroporto, ampliando così la rete ufficiale del club.

Fonte: Corriere dello Sport