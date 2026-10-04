La sfida di sabato pomeriggio contro l’Empoli avrà un significato particolare anche per Barba e Gyasi, oltre che per Ranocchia. Entrambi hanno infatti vissuto una parte importante della propria carriera in Toscana, anche se le rispettive esperienze con l’Empoli si sono concluse con la retrocessione in Serie B. Gyasi, inoltre, resta al momento in dubbio per la gara.

Tra i giocatori dell’Empoli c’è invece un solo ex Palermo: Corrado, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2020/21, collezionando però appena sette presenze a causa di una lunga serie di infortuni.

Barba ha giocato a Empoli dal 2013 al 2017, con una parentesi di sei mesi nel 2016 allo Stoccarda. Appena ventenne, nella sua prima stagione fu tra i protagonisti della squadra allenata da Sarri, capace di conquistare la promozione in Serie A alle spalle proprio del Palermo. Dopo una stagione da 18 presenze e due gol e una maggiore continuità con Giampaolo, il difensore si trasferì in Germania, tornando poi a Empoli per un’ulteriore stagione, conclusa con la retrocessione della squadra.

Più lunga e ricca di presenze è stata invece l’esperienza di Gyasi, con 77 partite contro le 57 di Barba. L’esterno è stato un titolare quasi fisso nelle stagioni 2023/24 e 2024/25, realizzando tre gol. Anche nel suo caso, però, l’avventura in Toscana si è conclusa con la discesa in Serie B.

Dopo il trasferimento al Palermo, Gyasi non è ancora riuscito a trovare continuità in zona offensiva. Il suo momento più significativo è arrivato proprio contro l’Empoli al Barbera nella scorsa stagione: da un suo tiro nacque l’autogol di Fulignati che valse il momentaneo 1-1, prima della rimonta rosanero conclusa sul 3-2.

Fonte: Giornale di Sicilia