Le parole dell'esterno.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Dominic Vavassori ha parlato ai microfoni di Italia Uno al termine della sfida contro il Lecce:
Esordio con gol: che emozione è stata?"Stupendo, soprattutto segnare davanti al mio pubblico. Siamo una squadra forte. Guardate com'è lo stadio, continuiamo a spingere così."
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