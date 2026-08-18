Le parole dell'esterno.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

Dominic Vavassori ha parlato ai microfoni di Italia Uno al termine della sfida contro il Lecce:

Esordio con gol: che emozione è stata?

"Stupendo, soprattutto segnare davanti al mio pubblico. Siamo una squadra forte. Guardate com'è lo stadio, continuiamo a spingere così."
Palermo FC v US Lecce - Coppa Italia

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