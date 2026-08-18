Al termine di Palermo-Lecce, vinta 2-0 dai rosanero nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, Joel Pohjanpalo ha parlato ai microfoni di Italia 1. Il centravanti finlandese ha analizzato la prestazione della squadra.

Come giudica la partita del Palermo?

Quanto è importante il lavoro di Inzaghi e del gruppo?

"Una gran partita per noi. Il primo tempo è stato molto meglio, ma anche il secondo. Comunque 2-0 vuol dire partita perfetta.""Inzaghi ci dà sempre consigli, ma siamo importanti tutti. Questa stagione è fondamentale."