Pietro Ceccaroni è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria per 2-0 del Palermo contro il Lecce, risultato che ha permesso ai rosanero di superare il turno di Coppa Italia. Il difensore ha parlato dell'importanza del successo contro una squadra di Serie A, del nuovo sistema difensivo e della preparazione svolta dalla squadra.

Vincere contro una squadra di Serie A dà molta soddisfazione? Come ti trovi nella difesa a quattro?

«Sapevamo che sarebbe stata difficile contro una squadra di categoria superiore. Abbiamo approcciato la gara molto bene, ma è più facile farlo con questa atmosfera. Giocare con questo pubblico ti fa dare qualcosa in più. Nonostante la stanchezza abbiamo tenuto, non abbiamo preso gol e siamo andati avanti nella competizione. Fa sempre piacere superare un turno.»

«Per quanto riguarda il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro, lavoriamo bene dall'inizio del ritiro per fare ciò che chiede il mister. Personalmente è un ruolo meno offensivo, ma mi piace ugualmente. Si difende di più, si gioca di reparto: è un ruolo che mi è sempre piaciuto.»

Sei stato a Lecce per quella storica salvezza: quanto è cambiato il Lecce dopo quattro anni?

Avete viaggiato tanto durante la preparazione: come state gestendo il lavoro in vista della stagione?

«È stata una bella esperienza, anche se ho giocato poco. Mi sono trovato bene con i compagni e con la città. Adesso è cambiato quasi tutto, ma per quattro anni il Lecce ha ottenuto salvezze miracolose con il budget che ha. È una società ben organizzata. Faccio un po' il tifo per loro, mi hanno trattato molto bene.»«Il mister ci richiede, come l'anno scorso, molta fatica, molta applicazione e intensità durante il ritiro. Si lavora molto, a intensità alta. Abbiamo fatto tante amichevoli e abbiamo messo minuti preziosi sulle gambe, utili per questa partita ma anche per le prossime.»