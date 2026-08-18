Dominic Vavassori, durante la conferenza stampa di presentazione, ha parlato anche delle emozioni vissute al suo esordio con la maglia del Palermo. L'attaccante ha ricordato il gol segnato al Renzo Barbera davanti a oltre 30 mila tifosi e ha svelato il suo obiettivo personale in termini di reti per la stagione.

Hai segnato al debutto al Barbera davanti a oltre 30 mila persone, entrando nel gruppo di giocatori come Amauri, Cavani e Segre. Ci avevi pensato?

Hai già un obiettivo per quanto riguarda gol e assist?

"Non ci avevo pensato ancora, però è un effetto straordinario segnare davanti a così tanta gente. Spero che sia il primo di tanti.""Se riesco a farne 15, ben venga. Però l'obiettivo, come ho detto prima, è riuscire ad arrivare all'obiettivo di squadra. Poi più gol faccio, meglio è anche per me ovviamente."