Ilha iniziato nel migliore dei modi la propria stagione ufficiale, superando 2-0 ilnei trentaduesimi di Coppa Italia. Una prestazione convincente, soprattutto nel primo tempo, che ha permesso ai rosanero di staccare il pass per i sedicesimi, dove affronteranno il. La squadra diha mostrato buone indicazioni dal punto di vista tattico, ma il mercato non è ancora terminato e la società continua a lavorare per completare l'organico.

Come riportato dal Tuttosport, alla vigilia della sfida contro il Lecce erano assenti Claudio Gomes e Emanuel Gyasi, entrambi alle prese con problemi fisici. Proprio Gyasi, dunque, non era a disposizione per la gara di Coppa Italia.

Sul fronte delle entrate, il Palermo ha già effettuato diversi interventi durante questa sessione estiva. Tra i nuovi arrivati figurano Fortin, Barba, Bozzolan, Cassandro, Estevez, Hernani, Strefezza e Vavassori. Quest'ultimo è stato l'unico nuovo acquisto schierato dal primo minuto contro il Lecce ed è riuscito subito a lasciare il segno, realizzando la rete dell'1-0. Il giovane attaccante, come sottolineato dal Corriere dello Sport, ha subito conquistato il nuovo pubblico rosanero.

Il successo contro i salentini ha inoltre fornito indicazioni importanti a Inzaghi, che ha scelto il 4-2-3-1. Il nuovo sistema sembra offrire maggiore profondità e imprevedibilità alla squadra, anche se il tecnico dovrà continuare a lavorare sull'equilibrio. Il Giornale di Sicilia sottolinea proprio come il materiale a disposizione sia in gran parte quello della passata stagione, con il nuovo modulo capace però di dare maggiore vivacità e profondità.

Il mercato, però, resta aperto e nelle ultime settimane potrebbero esserci ancora movimenti. Il Palermo dovrà valutare anche la situazione degli elementi non coinvolti nella gara contro il Lecce, mentre la società continua a monitorare le opportunità disponibili per completare definitivamente la rosa.

Tra le situazioni da tenere sotto osservazione c'è proprio quella di Emanuel Gyasi, che non era presente nella distinta della gara di Coppa Italia per i problemi accusati alla vigilia. Il Tuttosport lo inserisce tra gli indisponibili insieme a Gomes, mentre il Giornale di Sicilia conferma la sua assenza. Per il momento, dunque, la sua situazione va distinta dalle dinamiche prettamente di mercato: Gyasi resta un elemento della rosa, ma la sua condizione fisica sarà da monitorare.

Il quadro del Palermo è quindi quello di una squadra che ha già cambiato molto durante l'estate, ma che potrebbe ancora intervenire prima della chiusura della sessione. La vittoria contro il Lecce ha dato fiducia all'ambiente e, come evidenziato dal Corriere dello Sport, Inzaghi ha potuto contare su una squadra già capace di cambiare ritmo e diventare pericolosa in ripartenza.

Ora il focus si sposta sul campionato, con l'esordio contro la Juve Stabia, mentre in Coppa Italia il prossimo appuntamento sarà contro il Mantova. Nel frattempo, la dirigenza continuerà a lavorare sul mercato per consegnare a Inzaghi una rosa completa in vista di una stagione nella quale il Palermo punta a essere protagonista.