A pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie B, le squadre continuano a lavorare sul mercato per completare le rispettive rose. Tra trattative in dirittura d'arrivo, nuovi obiettivi e possibili cessioni, sono ancora diversi i movimenti attesi nelle prossime settimane. Ecco le principali novità riportate dal Corriere dello Sport e da Tuttosport.

Arezzo

Ascoli

Avellino

Benevento

Carrarese

Catanzaro

Cesena

Cremonese

Empoli

Hellas Verona

Juve Stabia

Mantova

Modena

Padova

Pisa

L'è alla ricerca di un nuovo centravanti, conindicato dal direttore sportivo Cutolo come uno dei principali obiettivi. Da valutare anche le condizioni di, alle prese con alcuni problemi fisici. Il giovane portiere, protagonista in Coppa Italia contro il Cagliari, rappresenta invece una delle certezze della squadra di. Corriere dello Sport.L'è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro il Genoa. Il tecnicoha sottolineato la necessità di migliorare alcuni aspetti della costruzione dal basso, senza però rinunciare all'identità della squadra. Sul mercato, negli articoli analizzati, non emergono nuove operazioni di particolare rilievo per i bianconeri. Corriere dello Sport.L'ha definito l'arrivo del centrocampistadall'Inter, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Per la fascia destra è invece sfumata, almeno per il momento, la pistadella Sampdoria. Gli irpini valutano, mentre sono stati chiesti anche giocatori alla Lazio. Corriere dello Sport e Tuttosport.Ilsi assicura dalla Roma l'esterno offensivo, classe 2004, reduce dall'esperienza alla Sampdoria. Il giocatore vanta già, con 5 gol e 7 assist. Tuttosport.Per lagli articoli forniti non riportano nuove operazioni di mercato di particolare rilievo nelle ultime ore. La squadra si prepara all'esordio in campionato contro il Mantova, con la rosa già profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione. Tuttosport.Ilcontinua a muoversi per completare l'organico. L'addio di, diretto verso il Pisa, apre le porte all'arrivo didalla Juventus Next Gen. In attacco è inoltre seguitodel Sassuolo, mentre per la difesa torna d'attualità, di proprietà del Como. Il Catanzaro segue anche, reduce dal prestito al Palermo. Corriere dello Sport.Ilè indicato come una delle squadre interessate a, attaccante in uscita dal Palermo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'interesse dei romagnoli per l'italo-brasiliano è in crescita e, al momento, appare più concreto rispetto al semplice sondaggio effettuato dal Modena. Corriere dello Sport.Laha superato la Sampdoria in Coppa Italia e si prepara ad affrontare il Parma nei sedicesimi. La rosa è stata profondamente rinnovata e tra gli acquisti figurano, quest'ultimo già decisivo in Coppa Italia con il gol dell'1-0. Corriere dello Sport.L'è stato eliminato dal Pisa ai rigori in Coppa Italia, ma ha mostrato buone indicazioni in vista del campionato. Non vengono segnalate, negli articoli forniti, nuove operazioni di mercato particolarmente vicine alla chiusura. La squadra dipunta soprattutto a valorizzare i giovani già presenti in rosa. Corriere dello Sport.L'è al lavoro sul mercato e ha riportato in rosa, svincolato dopo l'esperienza al Raków. Il difensore-centrocampista aveva già vestito la maglia gialloblù dal 2018 al 2025. Tuttosport.Laprepara due operazioni a centrocampo: è sempre più vicinodell'Entella, individuato come possibile sostituto di, destinato al Pisa. Le Vespe puntano inoltre a riportare in squadra, rimasto svincolato dopo la scadenza del precedente accordo. Corriere dello Sport e Tuttosport.Ilè reduce dalla grande impresa in Coppa Italia contro la Lazio. Dopo il successo dell'Olimpico,ha confermato la volontà di rimanere in biancorosso, nonostante l'interesse di mercato. Il club potrebbe inoltre accogliere dall'Atalanta Under 23 l'attaccante, indicato come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Tuttosport.Ilha individuato inil rinforzo per il centrocampo dopo l'infortunio di. Il classe 2007 del Torino è atteso alle visite mediche e arriverà in prestito secco. I gialloblù cercano poi altri rinforzi in difesa e in attacco. In avanti è stato accostato, ma al momento si tratta solamente di un sondaggio, con ilmaggiormente interessato. Corriere dello Sport.Ilha già operato molto sul mercato, inserendo diversi elementi tra cui. Negli articoli analizzati non emergono nuove trattative particolarmente avanzate per i biancoscudati. Tuttosport.Ilè una delle squadre più attive sul mercato. Il club ha raggiunto un accordo con il Monza per: l'attaccante arriverà in Toscana nell'ambito dello scambio che porteràin Brianza, con un conguaglio di circaa favore dei nerazzurri. L'intesa con Petagna sul contratto deve ancora essere definita. Corriere dello Sport.

Il Pisa lavora inoltre per Omar Correia della Juve Stabia. La richiesta del club campano è di circa 4 milioni di euro e la distanza viene considerata minima. L'eventuale arrivo di Petagna non escluderebbe inoltre Filippo Pittarello dal Catanzaro. Corriere dello Sport e Tuttosport.

Sampdoria

Südtirol

Virtus Entella

Vicenza

Laè ancora alla ricerca di una precisa identità dopo il profondo rinnovamento della rosa. In Coppa Italia i blucerchiati sono stati eliminati dalla Cremonese, nonostante il rigore fallito dae le diverse occasioni create nel finale. Sul mercato non emergono, negli articoli forniti, nuove operazioni particolarmente avanzate. Corriere dello Sport.Ilha definito l'arrivo in prestito dal Como del giovane centrocampista, ex Catanzaro. Il classe 2007 ha già maturato esperienza in Serie B e rappresenta un rinforzo per la formazione di. Tuttosport.Laè coinvolta soprattutto sul fronte delle uscite.è vicino al trasferimento alla Juve Stabia, mentre negli ultimi giorni il club ha visto partire diversi elementi. Tra le operazioni già effettuate figura anche l'arrivo dell'attaccantedal Palermo. Corriere dello Sport e Tuttosport.Ilha salutato, ceduto a titolo definitivo alla Salernitana. La squadra biancorossa ha invece già rinforzato la rosa con elementi come. Corriere dello Sport e Tuttosport.

Il mercato di Serie B, dunque, resta particolarmente vivo a pochi giorni dall'inizio del campionato. Pisa, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino sono tra le squadre protagoniste delle trattative più interessanti, mentre resta da seguire soprattutto il futuro di Matteo Brunori, conteso tra Cesena e Modena, e quello di Omar Correia, sempre più vicino al Pisa.