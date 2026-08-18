Le notizie di oggi sul mercato di Serie B.
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A pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie B, le squadre continuano a lavorare sul mercato per completare le rispettive rose. Tra trattative in dirittura d'arrivo, nuovi obiettivi e possibili cessioni, sono ancora diversi i movimenti attesi nelle prossime settimane. Ecco le principali novità riportate dal Corriere dello Sport e da Tuttosport.
ArezzoL'Arezzo è alla ricerca di un nuovo centravanti, con Leonardo Mancuso indicato dal direttore sportivo Cutolo come uno dei principali obiettivi. Da valutare anche le condizioni di Cerri e Cianci, alle prese con alcuni problemi fisici. Il giovane portiere Alessandro Nunziante, protagonista in Coppa Italia contro il Cagliari, rappresenta invece una delle certezze della squadra di Cristian Bucchi. Corriere dello Sport.
AscoliL'Ascoli è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro il Genoa. Il tecnico Francesco Tomei ha sottolineato la necessità di migliorare alcuni aspetti della costruzione dal basso, senza però rinunciare all'identità della squadra. Sul mercato, negli articoli analizzati, non emergono nuove operazioni di particolare rilievo per i bianconeri. Corriere dello Sport.
AvellinoL'Avellino ha definito l'arrivo del centrocampista Thomas Berenbruch dall'Inter, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Per la fascia destra è invece sfumata, almeno per il momento, la pista Fabio Depaoli della Sampdoria. Gli irpini valutano Emanuele Lulli, Mattia Mannini e Federico Bergonzi, mentre sono stati chiesti anche giocatori alla Lazio. Corriere dello Sport e Tuttosport.
BeneventoIl Benevento si assicura dalla Roma l'esterno offensivo Luigi Cherubini, classe 2004, reduce dall'esperienza alla Sampdoria. Il giocatore vanta già 69 presenze in Serie B, con 5 gol e 7 assist. Tuttosport.
CarraresePer la Carrarese gli articoli forniti non riportano nuove operazioni di mercato di particolare rilievo nelle ultime ore. La squadra si prepara all'esordio in campionato contro il Mantova, con la rosa già profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione. Tuttosport.
CatanzaroIl Catanzaro continua a muoversi per completare l'organico. L'addio di Filippo Pittarello, diretto verso il Pisa, apre le porte all'arrivo di Emanuele Pecorino dalla Juventus Next Gen. In attacco è inoltre seguito Riccardo Ciervo del Sassuolo, mentre per la difesa torna d'attualità Fabio Rispoli, di proprietà del Como. Il Catanzaro segue anche Samuel Giovane, reduce dal prestito al Palermo. Corriere dello Sport.
CesenaIl Cesena è indicato come una delle squadre interessate a Matteo Brunori, attaccante in uscita dal Palermo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'interesse dei romagnoli per l'italo-brasiliano è in crescita e, al momento, appare più concreto rispetto al semplice sondaggio effettuato dal Modena. Corriere dello Sport.
CremoneseLa Cremonese ha superato la Sampdoria in Coppa Italia e si prepara ad affrontare il Parma nei sedicesimi. La rosa è stata profondamente rinnovata e tra gli acquisti figurano Marco Berti, Fabio Gerli, Simone Pontisso, Alessandro Vogliacco e David Stuckler, quest'ultimo già decisivo in Coppa Italia con il gol dell'1-0. Corriere dello Sport.
EmpoliL'Empoli è stato eliminato dal Pisa ai rigori in Coppa Italia, ma ha mostrato buone indicazioni in vista del campionato. Non vengono segnalate, negli articoli forniti, nuove operazioni di mercato particolarmente vicine alla chiusura. La squadra di Guido Pagliuca punta soprattutto a valorizzare i giovani già presenti in rosa. Corriere dello Sport.
Hellas VeronaL'Hellas Verona è al lavoro sul mercato e ha riportato in rosa Paweł Dawidowicz, svincolato dopo l'esperienza al Raków. Il difensore-centrocampista aveva già vestito la maglia gialloblù dal 2018 al 2025. Tuttosport.
Juve StabiaLa Juve Stabia prepara due operazioni a centrocampo: è sempre più vicino Nermin Karic dell'Entella, individuato come possibile sostituto di Omar Correia, destinato al Pisa. Le Vespe puntano inoltre a riportare in squadra Fabio Maistro, rimasto svincolato dopo la scadenza del precedente accordo. Corriere dello Sport e Tuttosport.
MantovaIl Mantova è reduce dalla grande impresa in Coppa Italia contro la Lazio. Dopo il successo dell'Olimpico, Bragantini ha confermato la volontà di rimanere in biancorosso, nonostante l'interesse di mercato. Il club potrebbe inoltre accogliere dall'Atalanta Under 23 l'attaccante Vanja Vlahovic, indicato come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Tuttosport.
ModenaIl Modena ha individuato in Wisdom Acquah il rinforzo per il centrocampo dopo l'infortunio di Alessandro Sersanti. Il classe 2007 del Torino è atteso alle visite mediche e arriverà in prestito secco. I gialloblù cercano poi altri rinforzi in difesa e in attacco. In avanti è stato accostato Matteo Brunori, ma al momento si tratta solamente di un sondaggio, con il Cesena maggiormente interessato. Corriere dello Sport.
PadovaIl Padova ha già operato molto sul mercato, inserendo diversi elementi tra cui Carissoni, Dellavalle, Lovato, Pompetti, Zanimacchia e Zuelli. Negli articoli analizzati non emergono nuove trattative particolarmente avanzate per i biancoscudati. Tuttosport.
PisaIl Pisa è una delle squadre più attive sul mercato. Il club ha raggiunto un accordo con il Monza per Andrea Petagna: l'attaccante arriverà in Toscana nell'ambito dello scambio che porterà Idrissa Touré in Brianza, con un conguaglio di circa un milione di euro a favore dei nerazzurri. L'intesa con Petagna sul contratto deve ancora essere definita. Corriere dello Sport.
Il Pisa lavora inoltre per Omar Correia della Juve Stabia. La richiesta del club campano è di circa 4 milioni di euro e la distanza viene considerata minima. L'eventuale arrivo di Petagna non escluderebbe inoltre Filippo Pittarello dal Catanzaro. Corriere dello Sport e Tuttosport.
SampdoriaLa Sampdoria è ancora alla ricerca di una precisa identità dopo il profondo rinnovamento della rosa. In Coppa Italia i blucerchiati sono stati eliminati dalla Cremonese, nonostante il rigore fallito da Sebastiano Esposito e le diverse occasioni create nel finale. Sul mercato non emergono, negli articoli forniti, nuove operazioni particolarmente avanzate. Corriere dello Sport.
SüdtirolIl Südtirol ha definito l'arrivo in prestito dal Como del giovane centrocampista Fabio Rispoli, ex Catanzaro. Il classe 2007 ha già maturato esperienza in Serie B e rappresenta un rinforzo per la formazione di Davide Possanzini. Tuttosport.
Virtus EntellaLa Virtus Entella è coinvolta soprattutto sul fronte delle uscite. Nermin Karic è vicino al trasferimento alla Juve Stabia, mentre negli ultimi giorni il club ha visto partire diversi elementi. Tra le operazioni già effettuate figura anche l'arrivo dell'attaccante Federico Corona dal Palermo. Corriere dello Sport e Tuttosport.
VicenzaIl Vicenza ha salutato Mattia Vitale, ceduto a titolo definitivo alla Salernitana. La squadra biancorossa ha invece già rinforzato la rosa con elementi come Andrea Brighenti, Riccardo Marchizza, Lorenzo Pietrelli, Mattia Valoti e Adrian Leonel. Corriere dello Sport e Tuttosport.
Il mercato di Serie B, dunque, resta particolarmente vivo a pochi giorni dall'inizio del campionato. Pisa, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino sono tra le squadre protagoniste delle trattative più interessanti, mentre resta da seguire soprattutto il futuro di Matteo Brunori, conteso tra Cesena e Modena, e quello di Omar Correia, sempre più vicino al Pisa.
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