Quali sono le emozioni legate al tuo primo gol con la maglia rosanero? E quali sono i tuoi ruoli preferiti?

Che tipo di lavoro sta facendo Inzaghi su di te? Ti ha dato qualche consiglio particolare?

Perché hai scelto il numero 9 e quali sono i tuoi obiettivi personali per questa stagione?

La personalità mostrata contro il Lecce fa parte del tuo carattere?

La concorrenza nel reparto offensivo può metterti pressione?

Dominic Vavassori è stato presentato ufficialmente dalnella conferenza stampa odierna al Palermo CFA. L'attaccante classe 2005, arrivato dall'Atalanta, ha parlato del suo esordio con gol contro il Lecce, del rapporto con Filippo Inzaghi, della concorrenza nel reparto offensivo e degli obiettivi personali e di squadra."È una cosa incredibile fare gol nel nostro stadio, con tutta quella gente che è venuta. Sì, posso fare più ruoli, però io sono a disposizione del mister e della squadra: dove c'è bisogno, sarò molto contento di poter aiutare.""Il mister nei miei confronti mi sta aiutando molto. Mi stanno aiutando anche lo staff e tutti mi stanno facendo crescere. Mi ha dato un consiglio in mattinata e poi è andato a buon fine questo consiglio.""Il numero 9 perché innanzitutto è il giorno del mio compleanno, poi perché secondo me è un numero molto importante, soprattutto qui a Palermo. È anche il numero del mister. Per questa stagione abbiamo comunque un grande obiettivo come squadra e personalmente il mio è quello di aiutare la squadra a raggiungerlo.""Per me è bello giocare a calcio, quindi per me questa è la normalità. Poi, davanti a un pubblico come quello di ieri sera, secondo me viene ancora meglio, è ancora più facile.""Assolutamente no. Secondo me i miei compagni mi aiuteranno a crescere di più. La sfida per il ruolo e per giocare è una cosa che ci fa crescere anche come squadra, per cercare di arrivare a un obiettivo."