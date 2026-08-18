Dopo l'infortunio rimediato nella prima gara ufficiale da Joronen, portiere titolarissimo dei rosanero, la società deve correre ai ripari per trovare un sostituto del finlandese.

TORNA AUDERO?

L'ultima idea - secondo quanto riportato da tuttomercatoweb - sarebbe quella di affidare la porta a Emil Audero. Il portiere indonesiano, che ha già difeso i pali dei siciliani da gennaio 2025 a giugno dello stesso anno, è tornato al Como dopo il prestito alla Cremonese. Il suo nome potrebbe prendere concretamente piede nelle prossime ore.

LA CARRIERA DI AUDERO

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Audero ha esordito in Serie A nel maggio 2017 contro il Bologna. Dopo una stagione da protagonista al Venezia, in Serie B, il portiere classe 1997 si è affermato con la Sampdoria, collezionando 169 presenze e diventando uno dei riferimenti della formazione blucerchiata. Nel 2023/24 ha ricoperto il ruolo di vice Sommer nell’Inter, conquistando Scudetto e Supercoppa italiana, prima del trasferimento definitivo al Como.

L’esperienza lariana, caratterizzata da appena otto presenze e dalla successiva perdita del posto, lo ha portato al Palermo nel febbraio 2025. Arrivato in prestito durante il mercato invernale, Audero ha immediatamente superato Desplanches nelle gerarchie, diventando il titolare della porta rosanero. Con il Palermo ha disputato quattordici gare di campionato e il preliminare playoff contro la Juve Stabia, offrendo complessivamente maggiore esperienza e sicurezza al reparto. Nonostante l’eliminazione nella post-season, il suo rendimento è stato tra le note positive del finale di stagione. Terminato il prestito è tornato al Como, che nell’estate 2025 lo ha ceduto temporaneamente alla Cremonese.