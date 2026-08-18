Ai sedicesimi di Coppa Italia il Palermo sfiderà il Mantova: ecco la data e l'orario del match.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Dopo un'ottima prestazione al Barbera, il Palermo ha strappato il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra di Filippo Inzaghi ha superato il Lecce e ora si prepara ad affrontare il Mantova nel prossimo turno della competizione.
La Lega Serie A ha ufficializzato la data e l'orario della sfida, che metterà in palio l'accesso agli ottavi di finale, dove ad attendere la vincente ci sarà il Bologna.
LA DATA DELLA GARA
Palermo-Mantova si giocherà giovedì 3 settembre alle ore 18:00.La gara si disputerà dunque al Renzo Barbera, con i rosanero che andranno a caccia del pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
In caso di successo contro i lombardi, il Palermo affronterebbe il Bologna nel turno successivo della competizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Palermo
LE PAGELLE DI PALERMO-LECCE 2-0. I rosanero partono con il piede giusto
Palermo
Palermo, le notizie di oggi: il mercato non è ancora finito, cosa può succedere
Palermo
Palermo, torna un ex per sostituire Joronen? La situazione
Palermo
Palermo, Vavassori: "Ho un obiettivo per i gol, vi dico quanto voglio farne"
Palermo
Palermo, Vavassori svela tutto: "Vi racconto com'è nata la trattativa"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti