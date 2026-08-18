Dopo un'ottima prestazione al Barbera, il Palermo ha strappato il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra di Filippo Inzaghi ha superato il Lecce e ora si prepara ad affrontare il Mantova nel prossimo turno della competizione.

La Lega Serie A ha ufficializzato la data e l'orario della sfida, che metterà in palio l'accesso agli ottavi di finale, dove ad attendere la vincente ci sarà il Bologna.

LA DATA DELLA GARA

Palermo-Mantova si giocherà giovedì 3 settembre alle ore 18:00.

La gara si disputerà dunque al, con i rosanero che andranno a caccia del pass per gli ottavi di finale di

In caso di successo contro i lombardi, il Palermo affronterebbe il Bologna nel turno successivo della competizione.