Ecco quanti biglietti sono stati venduti a un giorno dall'inizio della vendita.
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Domenica prossima il Palermo comincerà il proprio cammino verso l'obiettivo promozione. La squadra di Inzaghi, dopo la prestazione convincente contro il Lecce, punta a confermare quanto visto lo scorso lunedì per cominciare al meglio il proprio campionato.
Come per la sfida di Coppa Italia, i rosanero anche contro la Juve Stabia potranno contare su un pubblico calorosissimo. Infatti, ad un giorno dall'inizio della vendita dei biglietti, sono stati già venduti circa 8.000 tagliandi.
Aggiungendo i 17 mila abbonati, al momento gli spettatori per la sfida contro la formazione campana sono circa 25.000. Un dato alto che è destinato a salire, tenendo conto che mancano ancora diversi giorni.
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