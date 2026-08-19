La Juventus continua a monitorare il mercato dei portieri. La poca affidabilità mostrata da Di Gregorio ha spinto il direttore sportivo dei bianconeri a rinforzare il reparto.

Con la probabile partenza di Perin, che, secondo diverse fonti, potrebbe approdare al Palermo, la Juventus - secondo quanto riportato da Nicolò Schira - avrebbe bloccato Emil Audero del Como per sostituirlo. Già ci sarebbe un accordo di principio con l'ex rosanero che ricoprirebbe il ruolo di terzo o secondo portiere. Il club lombardo ha, inoltre, aperto la porta alla cessione chiedendo circa 3 milioni di euro.

Adesso la decisione spetta a Mattia Perin che consiste o nel rimanere alla Juventus o nell'approdare al Palermo. Ma, in caso di cessione, la Juventus avrebbe già il sostituto in cassaforte.