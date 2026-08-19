Perin in pole, contatti con la Juventus

La vittoria contro ilin Coppa Italia ha dato alle prime risposte positive della nuova stagione, ma ha lasciato anche una preoccupazione importante. L'infortunio alla spalla rimediato daha infatti costretto il club rosanero a guardarsi intorno sul mercato. La società attende gli esami strumentali per conoscere con precisione l'entità dello stop, ma nel frattempo ha iniziato a valutare le possibili soluzioni.Il nome più importante emerso nelle ultime ore è quello di. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, ilha sondato l'entourage del portiere della, mentre Corriere dello Sport riferisce di un'offerta molto importante già presentata al giocatore, il cui contratto con i bianconeri scade nel 2027.

La pista viene confermata anche da Tuttosport, secondo cui Perin sarebbe seriamente tentato dalla proposta rosanero. Il club siciliano sarebbe pronto a offrirgli un contratto di due anni con opzione, con un ingaggio superiore rispetto a quello attualmente percepito alla Juventus, che si aggira intorno al milione e mezzo di euro.

Il portiere, sempre secondo Tuttosport, avrebbe però preso tempo per riflettere. Da una parte c'è la possibilità di trasferirsi a Palermo e avere maggiori garanzie di giocare da titolare; dall'altra la permanenza alla Juventus, che potrebbe eventualmente proporgli un rinnovo per un'altra stagione.

La volontà di Perin di giocare con continuità potrebbe rappresentare un elemento decisivo. Il portiere, infatti, già a gennaio aveva chiesto alla Juventus di agevolare un trasferimento al Genoa, ma l'operazione non si era concretizzata. Ora la proposta del Palermo potrebbe riaprire il discorso.

Semper l'altra grande opzione

Il, tuttavia, non guarda soltanto a. Il nome diresta infatti tra quelli maggiormente considerati dalla dirigenza rosanero.

La Gazzetta dello Sport inserisce il portiere del Pisa tra le alternative principali nel caso in cui Joronen dovesse essere costretto a un lungo stop. Anche il Giornale di Sicilia conferma che Semper e Perin sono attualmente in cima alla lista delle preferenze del direttore sportivo Carlo Osti.

Su Semper c'è inoltre un elemento particolarmente interessante: il portiere croato è stato allenato da Filippo Inzaghi proprio al Pisa, prima dell'arrivo del tecnico sulla panchina rosanero. Un fattore che potrebbe facilitare l'eventuale inserimento del giocatore nel progetto del Palermo.

La situazione di Joronen decisiva per il mercato

Prima di affondare il colpo, però, ilvuole conoscere l'esatta entità dell'infortunio di. Il portiere finlandese dovrà sottoporsi a una, esami necessari per stabilire il percorso medico e i tempi di recupero, come riportato dal Giornale di Sicilia.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come, in caso di problema particolarmente serio, l'assenza potrebbe protrarsi per diversi mesi e rendere necessario l'arrivo di un portiere di alto livello. In questo scenario, Perin sarebbe uno dei profili più importanti valutati dalla società.

Se invece lo stop dovesse essere breve, il Palermo potrebbe decidere di puntare su Mattia Fortin, protagonista di un ottimo ingresso in campo contro il Lecce. Il Giornale di Sicilia evidenzia proprio la prestazione del giovane portiere, autore di tre interventi importanti e capace di mostrare personalità anche con i piedi.

Le altre alternative

Oltre a, il ventaglio delle possibilità comprende anche. Il primo, rientrato aldopo l'esperienza alla, viene citato dal Giornale di Sicilia tra i profili valutati dal. Il secondo, di proprietà del, rappresenta un'altra soluzione presa in considerazione.

La Gazzetta dello Sport segnala inoltre che, in caso di uno stop più breve per Joronen, il club potrebbe scegliere di dare fiducia a Fortin, cercando eventualmente un altro estremo difensore con un ruolo di copertura. Tra i nomi indicati dal quotidiano figura anche Pizzignacco.

Il mercato dipende dagli esami

La situazione, dunque, è ancora in evoluzione. Ilha già iniziato a muoversi in maniera esplorativa, raccogliendo informazioni sui portieri disponibili, ma la decisione definitiva arriverà soltanto dopo gli esami di

La priorità resta quindi chiara: capire quanto sarà lungo lo stop del finlandese e, in base alla prognosi, decidere se puntare su Fortin o intervenire con un acquisto di spessore. In quest'ultimo caso, Perin e Semper sembrano essere oggi le due piste più concrete, con il portiere della Juventus che rappresenta il profilo di maggiore esperienza e, soprattutto, una trattativa che nelle ultime ore ha iniziato a prendere quota.