Dimitrios Nikolaou è sempre più vicino a lasciare il Palermo. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il difensore greco è in trattativa avanzata per un trasferimento all’Asteras Tripolis, club della Super League greca. L’operazione è in fase di definizione, con contatti continui tra le parti per arrivare a un accordo definitivo. Arrivato in Sicilia nel 2024, Nikolaou non è riuscito a trovare una continuità stabile all’interno del progetto tecnico rosanero, anche a causa delle rotazioni difensive e di prestazioni altalenanti che non gli hanno permesso di imporsi con regolarità. Il centrale ha comunque avuto diverse opportunità, ma senza riuscire a diventare un punto fermo della retroguardia del Palermo.

Sul fronte del Palermo, la società continua a monitorare il mercato in uscita per alleggerire la rosa e valutare eventuali reinvestimenti mirati,. L’eventuale addio di Nikolaou aprirebbe anche a possibili movimenti in entrata per rinforzare il reparto difensivo. La trattativa resta aperta, ma la sensazione è che la chiusura possa arrivare nei prossimi giorni, con il giocatore sempre più orientato verso una nuova esperienza in Grecia con l’Asteras Tripolis.

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