Con l'inizio del mercato ormai alle porte e il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena sempre più vicino, il Palermo accelera su più fronti per consegnare auna rosa già competitiva nelle prime settimane di lavoro. La priorità resta il centrocampo, reparto che sarà profondamente rinnovato, ma il direttore sportivosta lavorando anche sugli esterni, sulla difesa e sulle uscite, con l'obiettivo di modellare la squadra sulle esigenze del nuovo tecnico.

Il primo colpo del nuovo corso rosanero sarà Hernani. Secondo quanto riportato da Giornale di Sicilia, Corriere dello Sport, Tuttosport e La Repubblica, l'accordo con il Monza è ormai definito e manca soltanto l'ufficialità. Il centrocampista brasiliano arriverà a titolo definitivo per una cifra inferiore al milione di euro e firmerà un contratto biennale. Un'operazione fortemente voluta da Inzaghi, che aveva già allenato Hernani alla Reggina e che considera il brasiliano un elemento ideale per esperienza, personalità e qualità tecniche. Reduce da una stagione da protagonista con il Monza, culminata con la promozione in Serie A e il riconoscimento di miglior giocatore dei playoff, Hernani rappresenta il primo tassello del nuovo centrocampo rosanero.

Ma il mercato del Palermo in mediana non si fermerà qui. È infatti sempre più vicino anche Nahuel Estevez, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Parma. Come sottolineano tutte le principali fonti, l'argentino è ormai a un passo dalla firma e la trattativa è entrata nelle battute finali. Per lui sarebbe pronto un accordo pluriennale e il Palermo conta di chiudere l'operazione nei prossimi giorni. L'arrivo di Estevez, che nelle ultime stagioni ha collezionato oltre cento presenze con il Parma, garantirebbe ulteriore solidità ed esperienza a una mediana che sta cambiando volto.

Non tramonta invece la pista che porta ad Alessandro Romano. Il talento svizzero classe 2006, di proprietà della Roma, continua a essere uno degli obiettivi principali di Osti. La situazione resta però complessa. I giallorossi valutano il giocatore tra i sei e gli otto milioni di euro e sul centrocampista si registra una forte concorrenza da parte di Cagliari, Bologna e altri club di Serie A. La necessità della Roma di realizzare plusvalenze entro il 30 giugno potrebbe però accelerare gli sviluppi della vicenda. Il Palermo resta alla finestra e continua a monitorare la situazione con grande attenzione. Rimane inoltre vivo l'interesse per Trimboli del Mantova, altro profilo gradito alla dirigenza rosanero.

In attacco il nome che continua a occupare il primo posto nella lista delle preferenze è quello di Zito Luvumbo. I contatti con il Cagliari proseguono da settimane e, secondo Giornale di Sicilia, Tuttosport, Corriere dello Sport e La Repubblica, tra i due club esiste già una base d'intesa. Resta però da trovare l'accordo definitivo con il giocatore, che starebbe prendendo tempo prima di sciogliere le riserve sul proprio futuro. Il Palermo continua a considerare l'angolano il profilo ideale per aumentare qualità, velocità e imprevedibilità nel reparto offensivo del nuovo 4-2-3-1 di Inzaghi, ma non intende attendere troppo a lungo una risposta.

Parallelamente restano monitorate altre soluzioni. Piace ancora Compagnon del Venezia, mentre continua a essere seguito Rao, giovane talento di proprietà del Napoli. Il classe 2006 partirà regolarmente per il ritiro con la squadra allenata da Massimiliano Allegri e soltanto successivamente verranno prese decisioni sul suo futuro. In caso di apertura alla cessione, il Palermo si farebbe trovare pronto.

Per quanto riguarda la difesa, il nome più caldo resta quello di Tommaso Cassandro. Il laterale, di proprietà del Como dopo l'ultima esperienza al Catanzaro, gradirebbe particolarmente il trasferimento in Sicilia. Come evidenziato da Giornale di Sicilia, Tuttosport e La Repubblica, il Palermo considera la trattativa assolutamente percorribile e punta a convincere il club lombardo nelle prossime settimane.

Si allontanano invece le piste che portano a Matteo Cocchi dell'Inter e a Di Mario dell'Entella. I nerazzurri preferirebbero infatti destinare Cocchi a una squadra che possa garantirgli maggiore continuità, mentre le richieste economiche dell'Entella per Di Mario vengono considerate troppo elevate rispetto al ruolo che il giocatore dovrebbe ricoprire nella rosa rosanero. Rimane invece in fase di stallo il dialogo con l'Udinese per il possibile ritorno di Rui Modesto, operazione che nelle ultime ore non ha registrato particolari sviluppi.

Tra le certezze del nuovo Palermo c'è invece Jesse Joronen. Il portiere finlandese è pronto a prolungare il proprio contratto per un'altra stagione, con l'inserimento di una clausola che farebbe scattare automaticamente il rinnovo in caso di promozione in Serie A. L'intesa è stata raggiunta e si attende soltanto l'annuncio ufficiale.

Sul fronte delle uscite, il club sta lavorando soprattutto alla valorizzazione dei giovani. Aljosa Vasic, Sebastiano Desplanches e Giacomo Corona sono destinati a lasciare temporaneamente Palermo per accumulare esperienza e minutaggio. In particolare il Vicenza continua a spingere per Vasic, mentre Desplanches è seguito dall'Avellino. L'idea della società è quella di mandarli a giocare in Serie B per monitorarne da vicino la crescita.

Novità importanti arrivano anche per quanto riguarda il centrocampo attuale. Secondo il Giornale di Sicilia, infatti, Alexis Blin e Claudio Gomes non rientrano più nel progetto tecnico e non prenderanno parte nemmeno al ritiro estivo. La società è al lavoro per trovare loro una nuova sistemazione. Anche Appuah, rientrato dal prestito, è destinato a ripartire, mentre resta più incerta la posizione di Jérémy Le Douaron, il cui futuro dipenderà anche dalle valutazioni di Inzaghi durante la preparazione.

Il Palermo, insomma, è entrato nella fase più intensa della propria estate. Hernani ed Estevez sono pronti a inaugurare il nuovo corso rosanero, mentre restano aperti i dossier Romano, Luvumbo e Cassandro. L'obiettivo di Osti e della dirigenza è chiaro: consegnare a Inzaghi una squadra già competitiva e il più possibile completa prima dell'inizio della nuova stagione.