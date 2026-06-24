Il Palermo disputerà la sua prima partita ufficiale della stagione 26/27 allo stadio Renzo Barbera il prossimo 17 agosto, quando affronterà il Lecce nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il calcio d'inizio è fissato alle 21:15 e la gara sarà trasmessa in diretta su Italia Uno.

La Coppa Italia torna dunque al Barbera dopo quattro anni. L'ultima gara casalinga dei rosanero nella competizione risale infatti al 31 luglio 2022, quando il Palermo affrontò la Reggiana nel turno preliminare, imponendosi per 3-2 grazie alla tripletta di Matteo Brunori.

Mancava soltanto l'ufficialità, arrivata attraverso i canali social della società rosanero.