Ilguarda con attenzione al mercato in entrata e, secondo quanto riportato da La Repubblica, avrebbe messo nel mirino, difensore di proprietà del

Stando a quanto riferisce La Repubblica, il centrale è uno dei profili seguiti dalla Sampdoria, che starebbe valutando la possibilità di riportarlo a Genova. Tuttavia, sul giocatore non ci sarebbe soltanto il club blucerchiato.

Sempre secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Viti sarebbe finito anche nel mirino del Palermo, che si inserisce così tra le società interessate al difensore in vista della prossima stagione.