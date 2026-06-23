Aljosa Vasic, dopo tre stagioni, potrebbe salutare il Palermo nella finestra di mercato corrente. Il serbo, arrivato dal Padova nel 2023, non ha rispettato le aspettative e l'investimento di 3 milioni compiuto dalla società rosanero trovando poco spazio e offrendo prestazioni anonime.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Vicenza, Aljosa Vasic sarebbe sulle tracce, per l'appunto, del Vicenza, neopromosso in Serie B e desideroso di conquistare la salvezza la prossima stagione.

Si attendono novità nelle prossime settimane, ma probabilmente per il serbo l'esperienza in Sicilia potrebbe terminare.