Carlo Osti avrebbe fatto lo scatto decisivo per acquistare il centrocampista del Monza.
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Il Palermo comincia a muoversi seriamente in chiave calciomercato.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, intervenuto durante la trasmissione "L'Originale", Carlo Osti sarebbe vicino ad acquistare Hernani del Monza. Il Palermo, infatti, nelle ultime ore, avrebbe fatto lo scatto decisivo per accaparrarsi il brasiliano ex Parma.
Per la società rosanero l'arrivo di Hernani rappresenterebbe un acquisto di assoluta qualità. Il brasiliano ha giocato un ruolo da assoluto protagonista nella promozione del Monza in Serie A ed il suo arrivo darebbe in modo ovvio qualcosa in più alla rosa di Inzaghi.
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