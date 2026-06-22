Nuova amichevole in programma per il Palermo. La squadra di Inzaghi, infatti, affronterà l'Iraclis, club di seconda serie greca, il 29 luglio. L'allenamento congiunto, con ogni probabilità, sarà l'ultimo prima della partenza in Australia.

La formazione rosanero sfiderà una vecchia conoscenza del calcio italiano, infatti, l'allenatore della compagine greca è Walter Mazzarri, ex tecnico tra le altre di Napoli e Torino. Dunque, il Palermo, in ritiro in Trentino Alto Adige, affronterà in amichevole l'Ingolstad, il Paradiso FC, Norimberga e, per l'appunto, l'Iraclis.

Per la formazione greca, inoltre, il test contro la compagine siciliana non sarà l'unica amichevole contro una squadra italiana. Infatti, l'Iraclis affronterà anche Parma, Bologna e Cremonese.

La disputa dell'amichevole la ha annunciata la società greca con una nota pubblicata nel proprio sito ufficiale:

"L'Hiraclis comunica il calendario delle amichevoli che la Prima Squadra disputerà durante il ritiro precampionato in Italia.

• 25 luglio: Bologna FC 1909• 29 luglio: Palermo FC• 2 agosto: Parma Calcio 1913• 6 agosto: US Cremonese

Affrontando alcune delle società più prestigiose del calcio italiano, l'HIRAKLIS avrà l'opportunità di testare la propria condizione e prepararsi al meglio in vista dell'inizio della nuova stagione.

Ulteriori dettagli sugli incontri saranno comunicati nei prossimi giorni"